網紅小吳過年出奇招！貼文1讚包1元給媽媽 數字狂破30萬
「見習網美小吳」是台灣知名的百萬YouTuber，其影片依團員們真情實感的互動，及有趣、搞笑的內容而廣受網友歡迎，而春節將至，對於媽媽的紅包小吳也出了個奇招，邀請網友對文章點讚，一個讚等於台幣一元，而截至今日該文讚數已將近30萬。
編輯中心/綜合報導
2022-01-29 17:05:34｜2022-01-29 17:08:36
昨（28）日小吳於Instagram發布一則貼文，圖片內容是與媽媽的對話，他俏皮地詢問母親「媽咪～今年…你的過年紅包由網友幫你決定，一個讚一元你說好不好。」吳母見了直接答應，豪爽道「好喔！一人一個讚，紅包滿滿滿。謝謝大家。」依小吳平日貼文獲讚數，區間多位在2萬至10萬之間，可這次的紅包貼文截至現在經過21小時，讚數已高達28.7萬個。
該貼文引起轟動，小吳娛樂的成員YOYO在下方鼓勵大家幫忙「大家記得標記朋友來按讚唷^_−☆」，丫頭詹子晴也說「我IG不按讚的，但為了吳媽媽，我按了」，藝人張書豪「阿姨，我的讚算一萬！小吳沒問題吧？」。
眾人熱情回覆「吳媽要不要先撥一點預算給我，我幫她下廣告」、「要不要乾脆考慮加碼，一個留言加一元哈哈」、「我重新創5個帳號，幫吳媽媽紅包加菜」、「原來我的讚可以這麼有用」、「12分鐘已經兩萬多了！」、「哇～這個紅包應該蠻大包的」。 （編輯：李惠婷）