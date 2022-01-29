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春節自己過很寂寞？眾人一面倒狂喊羨慕：根本是夢幻行程

▲原PO表示這次春節要自己一個人過，網友竟一面倒喊羨慕：「能做的事很多」。（示意圖／unsplash）
▲原PO表示這次春節要自己一個人過，網友竟一面倒喊羨慕：「能做的事很多」。（示意圖／unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-01-29 21:28:00

春節連假已悄悄到來，這時候出外游子都會返回家鄉，與久久不見的親戚家人拜年慶祝。就有名網友千里迢迢回家過年，卻發現未來9天家裡竟只有自己一人，故詢問眾人有何排解之計，沒想這略顯傷感的文章一出，竟讓眾多網友站出來大喊羨慕。

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原PO於PTT中以「一個人過年怎麼過？」為題發文，說明在完成辛勞的工作後，自己終於能趕回家過年，只是即將來臨的9天連假中，竟只有原PO一人待在家裡，於是上網尋求網友的建議「該如何安排呢？有沒有人能給點建議呢？」

▲原PO表示長大以後「越來越討厭過年」，而他也曝光殘酷理由，貼文一出，網友全認了，直呼「真的很煩」。（示意圖／取自unsplash）
▲年節將至，原PO要一個人過農曆年，詢問眾人有什麼活動可進行。（示意圖／unsplash）
這篇略顯寂寞的文章發出後，竟釣出一堆網友狂喊羨慕「好羨慕啊！」、「過年不用因為親戚和禮俗情緒勞動其實很好啊，反正會下雨、外面又有疫情疑慮，理直氣壯爽爽耍廢也很好」、「好羨慕…我也想一個人廢9天」、「這篇是炫耀吧～」、「羡慕一個人可以耍廢，本來就不愛過年，因為電視特別難看，結婚後更討厭了」、「一個人總比被逼著跟一堆不熟的親戚一起吃飯好，而且還好太多」、「不用包紅包，超讚！」 

眾人也提供連假能做的事「買零食狂吃」、「遊戲玩起來」、「追劇打電動，吃速食」、「耍廢、外出玩耍，不想一個人就去交友軟體約人」、「找四間台北市的飯店～每天追劇吃飯店晚餐，叫外送美食。不用打掃房間感覺很爽」。 （編輯：李惠婷） 

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