吳姍儒爽當新手媳婦　明飛美國度蜜月「來吃飯就好」

吳姍儒選在過年前夕辦婚禮，今天風光大婚後，明天就要和另一半飛往美國度蜜月，和男方親戚一起過年，好好的休個長假。成為新手媳婦，被問到會不會秀一手好廚藝，煮菜給公公、婆婆吃，她喜悅地說，「她們對我超〜〜好，都沒提出任何要求，只跟我確定會來吃飯就好，是滿開明的家庭，這也是家人比較放心的一點」，爽朗語氣透露出極受夫家寵愛。





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▲吳姍儒透露夫家非常開明，爸媽很放心讓她出嫁。（圖／容易文創提供）

吳姍儒去年宣布婚訊，爸爸吳宗憲錄製《綜藝大熱門》時曾提到，女兒選在1月29日用意就是隔天直接飛美國，「就再也看不到他們了，應該是移民到西雅圖」，本來是跟大夥兒開玩笑，沒想到周遭很多人都信以為真，連路人都會關心詢問Sandy移民一事，讓她好氣又好笑。至於外界關心的做人計畫，Sandy坦言進度是零，暫時沒有規劃，想先過兩人世界，趁蜜月先好好休息。





▲吳宗憲（右）曾開玩笑說女兒有移民計畫，害吳姍儒被周遭親友關心。（圖／三立提供、吳姍儒臉書）

長女、次女接連出嫁，過年少了2個貼心女兒相伴，吳宗憲被問及會不會內心稍微感傷，他感慨地說：「女兒結婚有一個家庭，爸爸心情非常難受的，只是她沒有想到我就住在她樓上。她新家在9樓，我買在10樓，我們搭個懸梯，咻一聲就下來了。」他用徐若瑄的歌曲《別人的》的歌詞敘述心境，強調女兒不是別人的，「永遠是我的心肝寶貝」，並看好兩個女婿都很棒，有機會成為一家人就深深祝福他們。



