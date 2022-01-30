Pan Piano又出事了！網抖出「頻道危機」秒懂：早晚的事
高人氣台灣女YouTuber「Pan Piano」因身材姣好、琴技高超受到矚目，目前頻道已經有突破300萬人訂閱，榮登台灣個人最高，而Pan Piano一直以來因為神秘不露臉的特色，備受海內外粉絲關注。不過，就有網友發現Pan Piano的頻道最近遭到YouTube官方停止營利功能，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-30 09:42:50
Pan Piano日前在個人IG上貼文指出「各位觀眾大家好，我是小P，抱歉要跟各位報告，Pan Piano頻道的營利功能暫時被YouTube停止了，現在小P這邊正在聯絡YouTube確認狀況，有後續消息，會馬上通知大家」。
貼文一出，網友紛紛回應「所以是暫時不更新了是嗎QQ」、「肯定又是版權砲吧，早晚的事情啦」、「她彈的歌幾乎本來就都有版權，很正常吧」、「太紅了，會招來人檢舉很正常」、「露身材又彈版權歌，真的是早晚的事」、「真的要想想其他辦法，一直彈版權歌，這種事不會只有一次」。
事實上，Pan Piano上個月底才在臉書上透露，自己在12月15日收到YouTube的版權侵害警告，申訴人是一間越南的J字母開頭公司，相關影片也因此被下架，而Pan Piano頻道表示，頻道第一時間聯繫對方，卻被要求向他們支付權利金，否則將會收到更多版權警告，如今又被暫停營利，顯然小P未來頻道應該如何顧及「版權」問題是一大課題。（編輯：張嘉哲）