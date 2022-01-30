刮刮樂玩錯好幾年？內行「正確買法」不藏了：絕對會回本
每到春節時，台灣彩券公司為搶攻過年買氣，都會推出多款刮刮樂，各種加碼以及大獎，吸引不少民眾前往彩券行試試手氣。而就有網友討論「2000元的刮刮樂有人會買一整本嗎？」結果意外釣出刮刮樂的「正確買法」，引發熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-30 11:19:11
原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出「過年快到了所以問一下各位大大，以往這種$2000的刮刮樂，有人一次衝一整本的嗎？下場會如何，又或者是過來人建議選號碼單買好呢？還是衝一整本好呢？其實我有在想，是不是有人買一整本中大獎都選擇低調不說。」
貼文一出，網友紛紛回應「中獎率69.33%，但是小獎也很多」、「雖然中獎率高但也很多一千的啦」、「看你的取向是什麼，如果是要拼大獎，整本的最划算，但是要有虧錢的心理準備」、「看取向+1，單號的是拼運氣中獎，整本的拼大獎，如果一整本沒中大獎，基本上就是回六成起跳」、「整本拼大獎，單張拼運氣中獎，買整本就是要拚大獎，沒拼到以成本來說一定無法回本」。
另外，也有網友分享經歷「整本的就是要拼大獎，10萬元以上的，我媽他們集資買一本2000元的，刮中一張十萬，扣完稅加上其他獎項直接秒回兩本」、「前年買整本中10萬就回本了，主要也是要去拼那個大獎而已，買單張就是賭運氣」、「買過整本都知道，很多槓龜跟1000、2000的獎項，就是要拼大獎，如果單張就單憑運氣中獎」。（編輯：張嘉哲）