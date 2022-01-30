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飲料大小瓶為何只差1塊？「真實手法」曝光　9成人都選它

▲有網友買汽水時，發現款項汽水，大小瓶只相差1元，讓他非常困惑。（示意圖/記者張嘉哲攝）
▲有網友買汽水時，發現款項汽水，大小瓶只相差1元，讓他非常困惑。（示意圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-01-30 13:51:43

台灣可見超商、量販店處處林立，各商家為了吸引顧客消費，經常會推出各式各樣的優惠方案或特價活動，近日就有名網友在購物時發現，同款項的飲料，大小瓶的售價竟然只相差1元，頓時讓他不知所措，出現選擇困難的情況。

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原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文，提到自己近日到全聯購物，逛到飲料區想要購買汽水，查看價錢後突然發現，一杯1250毫升的汽水要價31元，但旁邊2000毫升的汽水卻只要32元，大小瓶只相差1元的現象不僅讓他感到新奇，更感到不解，甚至開始好奇更小罐的760毫升會賣多少錢。

▲網友發現大小相差750毫升的飲料，售價竟然只差1元。（圖／翻攝自全聯消費經驗老實說社團）
▲網友發現大小相差750毫升的飲料，售價竟然只差1元，令他相當不解。（圖／翻攝自全聯消費經驗老實說社團）
貼文一出，網友紛紛留言「擺在一起就是要刻意讓你比較的」、「我也選擇困難，但最後選小罐的喝起來比較剛好」、「當然選大瓶的」、「這是常出現的促銷手法」、「就是逼你買大」、「不是越大瓶越便宜，而是越小瓶越貴」、「小瓶因為方便，當然比較貴，大瓶就是量大便宜啊」、「錨定效應，9成人幾乎都會選大罐的」。

事實上，此種看似很划算的促銷手法稱為「錨定效應」，是由心理學家Amos Tversky和Daniel Kahneman在1974年提出，只要是指「人在做決策時，會受接收到的第一個訊息影響，並基於第一個訊息，做出後續判斷，甚至會忽略訊息是對或錯」，且不只商店會有此類手法，夜市攤販也常使用，例如小份50，大份60的概念。（編輯：張志浩） 

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