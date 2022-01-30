刮刮樂買了別急？刮開前繞「1動物」三圈 女實測秒中獎
農曆春節來臨，民眾除了返鄉過年享受團圓的和氣外，聚在一起開獎刺激的「刮刮樂」絕對不少人必要的環節，為了一夜致富，民間也流傳不少提高中獎機率的都市傳說，有網友就分享，近日自己把買到刮刮樂拿到「貓」的頭上轉三圈，不僅真的刮中獎金，甚至連電商平台的活動也中獎。
編輯中心/綜合報導
2022-01-30 15:34:30
原PO在Dcard發文，指出許多人在流傳「買刮刮樂，刮之前在貓的頭上繞三圈會中獎」，所以最近過年手癢買了刮刮樂後，就在自家的貓咪頭上繞了3圈，沒想到真的中2000元，隨後趁著鴻運當頭，就把電商平台的活動也拿來抽，起初自己抽都並未抽出大獎，但再把貓咪抱過來轉手機三圈後，竟然中了8000元，讓她直呼「爽到翻掉」！
原PO接著說，自己之前一直都沒什麼偏財運，真想不到這次竟然可以中獎，以前會去廟裡拜拜、求開運符、放五色錢等都沒用，這下真的養到「招財貓」了！並發誓自己一定會買箱貓罐頭給牠。
貼文一出引發網友熱議，留言表示「別人家的貓總是不會讓我失望」、「太幸運了吧」、「希望晚點我家的貓給力點」、「貓罐頭有著落囉」、「看來要直接帶貓咪出門刮了」、「繞我家養的狗倒是全部槓龜」、「抱歉可以跟妳借個貓嗎？」（編輯：張志浩）