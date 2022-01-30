逛好市多10分鐘就結帳！男曝「真正原因」 苦主學到了
美式賣場好市多因為其便宜、商品量又大，加上時不時就推出新產品以及優惠活動，成為不少家庭補貨的好去處。近日，就有網友分享自己去逛好市多時，只花10分鐘就馬上衝櫃檯結帳，其原因曝光後，引發廣大婆媽迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-01-30 15:22:15
原PO在臉書社團「好市多商品經驗老實區」貼文指出「我自己本身就是只帶300元逛好市多，沒有提款卡也沒有好市多信用卡，進去拿麻糬就結帳出來，整個過程不到十分鐘，所以沒有停車費的問題，每次去都會莫名的花好幾千塊，這次去直接帶300，想多花都不行，這次逛好市多只花299元我驕傲」。
貼文一出，網友紛紛回應「這招又學起來了，下次去就帶剛好附近的錢，卡都不要帶，能省荷包」、「佩服這過人的意志力」、「好市多真的有魔力，就是逛一逛買一堆不再清單內的」、「說好的只買烤雞，結果結帳時，五張小朋友沒跟我回家」。
另外，也有不少苦主表示「我本來也是陪朋友去，後來連結帳時自己都買了兩千多」、「上次也是為了一盒麻糬去，但最後買了4000＝＝」、「去好市多真的要有驚人意志力，每次說好去買牛肉，結果出來都是五千起跳」、「我懂你的心情XD 我常常只設定買一兩樣商品，結果好幾千就掰掰了，這是最後逼自己省錢的招了」。（編輯：張嘉哲）