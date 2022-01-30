投販賣機掉出「詭異硬幣」！他愣：有2個洞 一翻面震驚
投幣機在台灣各地相當常見，無論是百貨公司、餐廳、車站等處處可見，不過近日一名網友分享，自己在投幣買飲料機時，飲料機找錢竟然掉出一個相當不一樣的硬幣，硬幣上方被開了2個洞，起初他只覺得有些奇怪，但翻面後，超爆笑的景像出現，他也立馬拍照分享。
編輯中心/綜合報導
2022-01-30 15:28:37
原PO在Dcard發文，指出自己最近有去捷運站投飲料機，但找的錢掉出來時候，發現其中一個10元硬幣上有2個洞，仔細看了後發現，這兩個洞就開在前總統蔣中正先生頭像的眼睛處，原PO也開玩笑表示，「我想那個肇事者，應該對蔣中正非常的熱愛，需要做這種事情表達自己的愛國的情懷」。
貼文一出，有人表示自己也看過類似的事件，並分享有人將硬幣後的蔣公頭像塗色，直接變成「進擊的巨人」，網友看了這些惡搞，紛紛留言「到底怎麼做到的」、「不爭氣的笑了」、「這硬幣拿來收藏了啦」、「從後面打光，眼睛就會發光耶」、「看起來怪恐怖的」、「創意用錯地方嗎」。
不過也有人認為，這樣做是否有毀損國幣的疑慮，對此也有專業的網友給出回應，「毀損國幣要致不堪行使才算，但目前看來原PO的硬幣還能正常交易，所以應該不會構成毀損國幣罪，通常必須是把紙鈔燒掉撕爛或把硬幣融化之類的才會成立」。（編輯：張志浩）