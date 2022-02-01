許願也要搶頭香！把握大年初一迎財神、求姻緣最靈驗

許願也要搶頭香？台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，在農曆大年初一許下的願望，是今年的第一個願望，如同「頭香」一樣，願望特別容易實現。九年前楊登嵙教授開始親身體驗求財，果真非常靈驗，旺旺旺！「頭香」可不是大年初一，廟門一打開，大家衝衝衝去搶插那柱香，只顧著去插第一，沒許願到什麼願，甚至還跌倒受傷，那不是倒霉在先了嗎？想要讓新的一年財運亨通或姻緣浮現，農曆大年初一可別忘了「迎財神」、「求喜神」。
記者蕭涵云/台北報導
2022-02-01 07:30:00｜2022-02-01 08:05:29
西元2022年壬寅年，農曆大年初一迎財神、求喜神之方式如下：
◎「迎財神」（求事業、財帛、學業、健康）：
於除夕晚上二十三至一點或年初一早上七至九點，從當時住的家裡或飯店為中心點出發，而且務必注意要是「大年初一的第一次出門」喔。在該地方的東北方找一家自己覺得不錯的「陽廟」，供奉觀世音菩薩、關聖帝君、財神爺、媽祖娘娘、福德正神等。（注意不可至供奉百姓公、萬善爺等的「陰廟」）。
而信奉天主教、基督教的民眾，則到該方向之教堂，祈求今年鴻圖大展，財運滾滾。
出門時，心想今天非常快樂，要去迎接財神來家中；回家途中，心想財神跟著自己回家；回到家中後，心想財神已至家中，並且上神案，然後將大門關上。
若東北方沒有自己覺得不錯的「陽廟」，可往西南方的「陽廟」祈求。
◎「求喜神」（求姻緣、感情）：
若想求姻緣，可在大年初一早上一至三點或九至十一點從住的家裡或飯店出發，往西北方找一家自己覺得不錯的「陽廟」，以同樣的方式，向廟裡的神明祈求姻緣浮現，求得良緣。
在農曆大年初一，第一次出門的時刻，祈求今年第一個願望「頭香」。因此，求事業財帛或求姻緣感情，只能兩者選擇一種。大家一起來「走春」求好運吧！