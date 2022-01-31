外送員見拋錨幫推車！事後驚得「暖心謝禮」 網友全羨炸
台灣最美的風景就是人！一名外送員分享，自己在結束外送工作，準備返家休息時，發現路邊有名男子機車發不動，於是便上前詢問對方怎麼了，最後更幫忙將車推回家中，沒想到最後竟收到對方的暖心回禮，讓他又驚訝又感動，該經歷讓網友也紛紛讚賞「好心有好報」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-31 10:53:09
根據外送員於《外送員的奇聞怪事》分享，自己剛跑完外送後，正準備回家休息，騎到一半的時候卻發現，前面有個男子推著摩托車往右邊的路過去，因此等紅綠燈時，便上前詢問對方是否需要幫忙。
原來該男子的機車電瓶壞了，外送員當下便決定幫忙推車，約過了3、4個紅綠燈時，男子突然轉頭問「多少錢？」，外送員趕緊說明自己是好心幫忙，並表示「人都會遇到困難的時候，我看到都會幫忙」。
最後2人合力推了20分鐘後，終於順利幫男子把機車牽回家，而對方又再度開口詢問該給他多少錢，儘管外送員再度拒絕，男子仍表示「不行，你也是在工作」，最後直接掏出了800元，放在外送員的機車坐墊上，接著便進了家門。
讓外送員當下又驚又喜，沒想到自己隨手幫忙，竟得到共800元的謝禮，事後將溫暖的故事分享到臉書社團，網友們看到後也紛紛讚賞，「好心有好報，願好人一生平安」、「善循環，好人一生順利平安」、「雖然社會上冷漠的人還是居多，但好心一定會有好報」。（編輯：鍾怡婷）