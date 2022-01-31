新竹動物園「山羌霸凌案」反轉！網提證據：猩猩已忍很久
29日時，有名網友於Dcard發布一則令人震驚的貼文，地點在新竹動物園，於同個區域圈養的紅毛猩猩連續將兩隻山羌抓起來摔在地上，隨後山羌跛腳離去，看起來似有受傷，該文發出後立即引起眾人憤怒，部分網友認為是猩猩正在「霸凌」山羌，也有人前往新竹動物園臉書粉專抗議，不過卻有名網友表示，其實猩猩會這樣做並非沒有原因，牠至少已忍受山羌一個多月。
編輯中心/綜合報導
2022-01-31 16:02:04
NOWnews以「紅毛猩猩霸凌山羌！抓腿狂甩30秒片網瘋傳 動物園遭出征」此文報導該網友目擊紅毛猩猩「雄大」摔山羌的經過，後續新竹動物園在臉書說明，第一時間收到消息後便將兩種動物隔絕，園方也已將紅毛猩猩與山羌分開照顧，其實兩種動物在同一區域生活已有近一年的時間，過去期間相處良好，甚至能觀察到紅毛猩猩將食物分給山羌的畫面。
昨（30）日PTT上便有民眾分享自己的觀察，據該名網友所述，此區域的山羌於一個月前開始不停叫喚，聲音巨大、惱人，並提供影片證明，畫面中猩猩似是不堪其擾，站到山羌面前看著牠們，甚至在牠專心磨石頭時，一聽到山羌叫喚，牠便立刻放下石頭轉頭瞪視，原PO認為現今發生這種事有跡可循「忍了一個多月才受不了，你說說看，這能怪猩猩嗎？」
該文引起網友熱烈討論，有人為一開始被定為加害者的猩猩抱屈「之前有看過山羌會用角戳和捉弄猩猩，弄到猩猩生氣」、「猩猩脾氣算好了還能忍一個月，被氣到直接進入石器時代」、「不分開養發生這種事情真的不意外，不只是動物，大部分人遇到這種整天照三餐叫的室友絕對也忍不了」關於混養問題，新竹動物園有說明是參考國內外動物園混養的成功案例。
部分網友認為這非山羌的問題，而是園方疏忽「這樣看來新竹動物園問題很大欸，明明這幾隻動物不適合關在一起的跡象，已經有一個月以上了，工作人員竟然沒發現／沒處理／延遲處理」。 （編輯：李惠婷）