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除夕高嘉瑜喊要重新做人！網見「這顆」笑歪：已經失敗了

▲除夕高嘉瑜喊要重新做人，網友見照片中這顆笑歪：「已經失敗了」。（圖／高嘉瑜臉書）
▲除夕高嘉瑜喊要重新做人，網友見照片中這顆笑歪：「已經失敗了」。（圖／高嘉瑜臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-01-31 17:19:35

今天是除夕夜，家家戶戶皆忙著掃除灰塵、除舊布新，望2022年有個清爽、全新的開始。曾公開過驚人房間照的立法委員高嘉瑜也遵循習俗，在臉書表示自己要整理房間、「重新做人」，眼尖網友卻在床上發現一顆吸睛的東西，並搞笑調侃「已經失敗了啦！」

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立法委員高嘉瑜曾因為公開自己亂糟糟的房間引起討論，當時照片中除了衣服高疊於地，幾乎見不到地面外，一顆泛黃斑駁的枕頭更是讓許多人無法接受。而今（31）日除夕，高嘉瑜便在臉書發文表示「除夕就是要整理房間、煥然一新、重新做人啊！」

▲高嘉瑜秀出自己的整理成果。（圖／高嘉瑜臉書） 
▲高嘉瑜秀出自己的整理成果。（圖／高嘉瑜臉書） 
從鏡頭中拍攝到的床面來看，確實比先前凌亂的模樣整潔許多，可是眾網友卻將焦點轉向左上角那顆泛黃的枕頭，紛紛爆笑表示重新做人失敗「你怎麼看？那個枕頭」、「口水漬的枕頭居然還在，重新做人失敗！」、「換一個枕頭套好嗎XD」、「古早味枕頭收起來會更好」、「不說以為枕頭是當兵退伍帶回家的」、「嘉瑜我可以送妳新的枕頭嗎」。 

也有網民同理高嘉瑜不丟那顆枕頭的心境「那個黃枕頭就跟小被被一樣，不管多久或變怎樣，都是香的，一樣會不離不棄」、「新年快樂，有念舊的回憶」。 （編輯：李惠婷） 


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