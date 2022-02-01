過年哪項習俗最該廢？眾秒指「它」點頭認了：該全面禁止
農曆新年到來，家家戶戶都忙著大掃除、吃團圓飯，對此就有網友好奇，這麼多過年傳統習俗中，哪一個最應該廢掉？貼文曝光後立即引起熱烈討論，許多人都點名放鞭炮：「放鞭炮，根本是製造垃圾」、「遇到屁孩真的很危險」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-01 09:16:02
該名網友昨（31）日在PTT貼文，他以「過年有什麼習俗你覺得該廢掉」為題，表示過年有許多不必要有的習俗，包含「1.跟親戚吃飯、2.拜天公、3.搶頭香、4.發紅包、5.守歲、6.初二前不能回娘家、7.放鞭炮、8.迎神」，同時也好奇問：「還有嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「絕對是1」、「上班後首要4」、「都陋習，應該跟西方一樣，過聖誕節就好」、「只留放假，其他都不要」、「小孩才做選擇，全都廢掉」、「貼春聯，老家是三合院，忙一個早上有夠累」、「絕對是1，尤其是不熟偏偏還要裝熟的那種」、「6，超級歧視女性的陋習，想回自己家錯了嗎」、「大掃除，平時不掃全部積在過年前才要掃」、「燒金紙啦，今天整路一堆，空氣汙染」。
不過，大部分網友都認為，放鞭炮是最該廢除的習俗，「7，每年都火災」、「放鞭炮，沖天炮吵死了」、「7，遇到屁孩真的很危險」、「7吧，要睡覺一直在那邊放炮，吵死」、「放鞭炮跟燒紙錢，不覺得神明會喜歡這些製造污染又浪費資源的行為」、「放鞭炮真的吵」、「放鞭炮，根本是製造垃圾」、「7，放一堆有些人還不清」、「7，我家貓咪每次都被嚇到」、「肯定是7」、「紙錢跟香跟砲可以禁掉了吧」。（編輯：賴禹妡）