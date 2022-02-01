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烏魚子怎吃最專業？內行抖「絕頂配方」驚豔：吃錯好幾年

▲過年最常見的年菜除了長青菜、佛跳牆，還有鹹香的烏魚子。（示意圖／取自Shutterstock）
▲過年最常見的年菜除了長青菜、佛跳牆，還有鹹香的烏魚子。（示意圖／取自Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-02-01 10:54:58

過年最常見的年菜除了長青菜、佛跳牆，還有鹹香的烏魚子，不過烏魚子吃法百百種，哪一個才最專業呢？對此就有網友問「烏魚子要配蒜苗、蘿蔔還是蘋果？」貼文曝光後，不少人秒選搭配蘋果：「蘋果，以前都配蒜苗，自從有次搭蘋果吃才發現以前都浪費烏魚子了。」 

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該名網友昨（31）日在PTT發文，他以「烏魚子要配蒜苗、蘿蔔還是蘋果」為題，表示年夜飯的餐桌上出現烏魚子，一旁還擺著切片的蒜苗、蘿蔔、蘋果，讓他求助網友：「要夾哪一樣來配，才是真的專業呢？」 

▲烏魚子如何料理才美味？老饕「1建議」，並說搭配水果更好吃。（圖／取自pixabay）
▲烏魚子吃法百百種，不過最多人喜歡搭配蘋果。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，網友紛紛建議，「配棗子超好吃」、「蒜苗超讚」、「水梨才是正解」、「都可，最頂的是刷高粱直接啃」、「絕對是水梨」、「白蘿蔔啦！冰涼又多水份可以吃超多個」、「好的烏魚子，酒烤過吃原味就好」、「蒜苗比較不腥」。 

而最多人推薦烏魚子搭配蘋果的組合，「蘋果唯一」、「切片紹興生烏魚子佐高山蘋果」、「梨山蜜蘋果，入口時烏魚子在下蘋果在上」、「蘋果一票」、「蘋果，以前都配蒜苗，自從有次搭蘋果吃才發現以前都浪費烏魚子了」、「高粱煎完配切片蘋果或水梨」。（編輯：賴禹妡）

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