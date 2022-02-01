媽給紅包！兒打開秒愣「根本花不了」 內行反讚：賺翻了
過年到了，許多長輩都會準備紅包，送給晚輩祝福，對此就有一名網友表示，他收到媽媽的紅包後，發現裡頭的錢都不是現今正在流通的鈔票模樣，忍不住失望喊「根本不能花！」不過貼文曝光後，反而出現一堆網友驚呼：「傻傻的，這才值錢」、「你要發財了」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-01 12:48:17
該名網友昨（31）日在臉書「爆怨2公社」貼文，他表示媽媽今年有給紅包，沒想到一打開卻發現裡頭都是非常具有年代感的舊鈔票及日幣，面額大多為10元、50元，讓他直嘆：「為什麼我媽今年給我的紅包，錢是長這樣，根本不能花！」
貼文曝光後，不少網友發現這些鈔票大多為具有收藏價值的絕版舊鈔，立馬驚喊「你要發財了」、「這幾張價值基本上應該破萬了」、「古董欸，你媽對你真好，這些有收藏家跟你買就賺翻了」、「傻傻的，這才值錢」、「這個很有價值喔」、「我可以幫忙收！五千跟你收！哈哈哈」、「古董，這個太有紀念價值了」、「她把壓箱寶都給你了，這真的要珍藏起來」。
另外，也有網友建議原PO，「紫紅色的50跟綠200都能用，其他去央行換就好了，不過先看序號，不要把有價值的給換了」、「200的能用啊，其它的就好好收藏當傳家之寶」、「拿去台灣銀行就可以換新鈔了」、「200的可以花，去便利商店有收，其他的去銀行換，可以花」。（編輯：賴禹妡）