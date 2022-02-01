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不可洗衣服！初二15項禁忌曝光　喊出「這句」恐窮一整年

▲在農曆新年的習俗中，初二是女兒「回娘家」的日子。（示意圖／取自Shutterstock）
▲在農曆新年的習俗中，初二是女兒「回娘家」的日子。（示意圖／取自Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-02-01 13:49:17

在農曆新年的習俗中，初二是女兒「回娘家」的日子，而命理專家小孟老師就點出這天的15項禁忌，包含不能喊「餓」、避免吃鴨蛋及別洗衣服等，提醒各位要多多注意。 

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▲小孟老師透露「10大除夕禁忌」，提醒民眾要小心，犯了小心破財、倒霉一整年。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲小孟老師點出這天的15項禁忌，包含不能喊「餓」、避免吃鴨蛋及別洗衣服等，提醒各位要多多注意。（示意圖／翻攝自Pixabay）
1.忌女兒回娘家待到晚上： 

初二民間習俗，嫁出去的女兒待到傍晚前回家最好，因此越早回家越好，不然容易給娘家帶來厄運。 

2.回門禮紅包忌單數： 

初二回娘家，女兒要帶禮物或紅包回娘家，然而單數為陽，偶數為陰，陰為女性因此不要包單數紅包禮金，另一說是包單數禮金或紅包代表孤單與孤獨。 

3.忌洗衣服： 

初一與初二為水神生日因此不可以洗衣服。 

4.忌晚上宴請女婿： 

一般民間習俗宴請女婿要早，越早越好，若太晚宴請有吃太晚，吃到尾，容易讓娘家在未來一年窮困，因此要吃頭不要吃尾。 

5.初四與初五忌回娘家： 

初四與初五為財氣最旺盛的日子，一般人會在這兩天來迎財神，因此若在這兩天回娘家容易分走娘家財氣與福氣。 

6.初二忌被人掏走口袋東西： 

初二被人掏走口袋東西，象徵會被人掏走金錢，財運容易被人掏空。 

7.忌掃地與拖地向內不移向外： 

初二家裡若很髒，要拖地或掃地，掃把或拖把要向內拖或向內掃，財氣才能向家門來，千萬不可以向外掃或拖，不然容易財富向外走。 

8.忌討債： 

初二不宜討債，初二討債不吉利，若討債容易未來一年都被欠債。 

9.忌午睡： 

初二不宜午睡，因為很多人會來拜年，因此睡午覺會讓客人感覺不禮貌。 

10.初二避免吃鴨蛋： 

初二吃鴨蛋容易未來一年財運績效下滑，因此可以改吃雞蛋。 

11.初二忌說「餓」： 

初二不要說我好「餓」，以免未來一年口福運差，肚子一直餓，財運下滑。 

12.初二不宜一直提款： 

初二要到提款機提款的人，建議一次提完想要的金額，不然一直提款，未來一年會口袋空空。 

13.初二忌釘東西： 

初一到初五，為一年財氣最旺時刻，不宜在家中釘東西，不然容易將財氣釘壞，也容易未來一年被主管上司釘。 

14.忌帶朋友與陌生人回娘家： 

要回娘家的人，不宜帶過多朋友回去，不然容易會讓娘家未來一年很多人來吃來分，易使娘家財運下滑。 

15.初二忌拜夫家祖先： 

初二沒有回娘家的人，忌拜夫家祖先，若還是想拜夫家祖先建議用手拜不插香。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。 
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