月付婆婆12K孝親費嫌貴！媳搬出去「2年後懊悔」：我錯了
孝親費長期以來都是熱門的議題，每個家庭設定的金額多寡也有所差異。就有位媳婦受不了每個月要給婆婆的1萬2孝親費，決定慫恿老公搬出婆家，沒想到2年後的現況，讓她相當懊悔「是我錯了」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-01 18:12:18
原PO在論壇《匿名公社》上發文提到「以前總抱怨1萬2千元的家用生活費太貴，動不動就擺臉色給婆婆看，現在搬出來2年了超後悔，房租水電每月1萬5，老大讀安親班一個月7千元，小的則是讀費用高的私幼，我下班6點還要趕著去接小孩，避免要付誤點費，以前住婆家，婆婆都會幫忙接孩子」。
原PO回家後還要面臨各種原本由婆婆張羅的煮飯、洗衣等家務事，現況讓她忍不住感慨「雖然搬出來住自由很多，但也被很多事情綁到沒有自由，經濟壓力和家務雜事已經把我快壓垮了」。
昨（31）晚回婆家吃年夜飯時，原PO也隨口閒聊抱怨一下，沒想到婆婆竟然掏出「2萬8」大紅包並表示「你們住外面辛苦，這當作補貼一點」。暖心的舉動讓原PO在返程的路上眼淚潰堤「以前是我錯了，我太任性和固執的個性傷害了她，是我太不會想了，媽，對不起」。
詳細經過曝光後，也有不少網友感慨回應「不經一事，不長一智」、「妳遇到百年難得一見的好婆婆，要好好珍惜」、「後悔也來不及了，我現在也正面臨相似難題」、「知道生活不易，所以好好珍惜」、「很多事情，要面對到現實才會懂，當初的幸福」。（編輯：潘毅）