虎年皮夾改用「這4種顏色」！命理師曝用意：財運黑翻紅
全新的虎年已經到來，不少民眾也希望能在新的一年財運大發，紛紛到廟宇求錢母、借發財金。對此，命理專家小孟老師就分享虎年的皮夾選用「4種顏色」，能讓財運更旺。
編輯中心/綜合報導
2022-02-01 19:19:19
小孟老師提到「今年為虎年，因此最適合的招財皮包顏色為黃色和金黃色，因為老虎的皮為黃色，因此挑選皮夾包包以黃色最佳，其次為橘色，因為橘色也為橙色，也有綜合黃色與金色的特質，而古代人也把黃色與金色，拿來代表黃金招財色系，因此虎年用黃色，金色，橘色絕對招財」。
隨後他也提醒「若今年要買皮夾的人，記得皮包要買長夾，因為長夾錢財易守，短夾錢會折一半拿不回來」，並提供虎年開運錢包的顏色：
一、紅色
虎吃肉，因此紅色錢包能讓你一直有口福運，未來一整年口福運很好。
二、黃色
虎的顏色為黃色，因此虎年用黃色的皮夾能招來貴人，讓你打敗小人。
三、金色或橙色
老虎皮肉似屬金黃色，因此用金色的皮夾能招來帶金桃花，不喜歡太金的人也可以用橙色來替代，讓你在虎年投資運也會亨通，並且還能用錢滾錢。
四、黑色
今年為壬寅年，在天干中「壬」是屬水，地支裡「寅」是生肖的虎，因此2022為水虎年，水在五形為黑色，故今年2022年為黑虎年。因此錢包用黑色，能抵擋負面運勢，西方人認為黑色有抵擋反詛咒的能量，能讓你的財運財氣由黑翻紅一飛沖天。（編輯：潘毅）