COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

給朋友小孩紅包秒遭拒收！她一聽「請求」震怒：在說笑嗎

▲農曆過年期間，很多人都會到親友家拜年，此時小孩們最期待的活動就是收紅包。（示意圖／Shutterstock）
▲農曆過年期間，很多人都會到親友家拜年，此時小孩們最期待的活動就是收紅包。（示意圖／Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-02-01 20:33:26｜2022-02-01 20:34:15

農曆過年期間，很多人都會到親友家拜年，此時小朋友們最期待的活動就是收紅包。不過就有位網友，要給朋友小孩紅包卻遭到拒收，原因曝光更是令她震怒「在說笑嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書《爆怨公社》上貼出與朋友的對話截圖，她先是提醒朋友「我會包紅包給妳兩位小朋友」。結果友人一聽完，就試探問「那...妳要包多少呢？」

▲有位網友，要給朋友小孩紅包卻遭到拒收，原因曝光更是令她震怒。（圖／翻攝《爆怨公社》）
▲有位網友，要給朋友小孩紅包卻遭到拒收，原因曝光更是令她震怒。（圖／翻攝《爆怨公社》）
原PO也沒有遲疑照實回答「一人一千，共兩千，怎麼了嗎？」朋友一聽也接續回答「我之前欠妳6000，妳要包2000元給我寶貝們，可抵掉2000？之後我再還妳4000可嗎？」一聽完朋友的請求後，讓原PO忍不住大翻白眼回應「妳在說笑嗎妳...」

原PO後續更感慨提及朋友欠錢的原因「現在欠錢的人恥度都很大是不是？欠的錢並非用在孩子們身上，而是賭博，卻要拿孩子的錢還？好一個負債子來還」。

詳細遭遇曝光也令不少網友直搖頭「走投無路了 什麼都說的出來」、「他要這樣做也等包完，在默默做，這樣開誠布公，年節的氣氛都沒了」、「還是別包了，也只是被他們花掉而已」、「覺得很母湯 超越恥度」、「別包了，買衣服禮物給小孩，拿錢本來就是大人在運用啊」、「可以用別的方式商量，還可以讓他緩一下，但是這樣真的無言」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀