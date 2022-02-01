給朋友小孩紅包秒遭拒收！她一聽「請求」震怒：在說笑嗎
農曆過年期間，很多人都會到親友家拜年，此時小朋友們最期待的活動就是收紅包。不過就有位網友，要給朋友小孩紅包卻遭到拒收，原因曝光更是令她震怒「在說笑嗎？」
編輯中心/綜合報導
2022-02-01 20:33:26｜2022-02-01 20:34:15
原PO在臉書《爆怨公社》上貼出與朋友的對話截圖，她先是提醒朋友「我會包紅包給妳兩位小朋友」。結果友人一聽完，就試探問「那...妳要包多少呢？」
原PO也沒有遲疑照實回答「一人一千，共兩千，怎麼了嗎？」朋友一聽也接續回答「我之前欠妳6000，妳要包2000元給我寶貝們，可抵掉2000？之後我再還妳4000可嗎？」一聽完朋友的請求後，讓原PO忍不住大翻白眼回應「妳在說笑嗎妳...」
原PO後續更感慨提及朋友欠錢的原因「現在欠錢的人恥度都很大是不是？欠的錢並非用在孩子們身上，而是賭博，卻要拿孩子的錢還？好一個負債子來還」。
詳細遭遇曝光也令不少網友直搖頭「走投無路了 什麼都說的出來」、「他要這樣做也等包完，在默默做，這樣開誠布公，年節的氣氛都沒了」、「還是別包了，也只是被他們花掉而已」、「覺得很母湯 超越恥度」、「別包了，買衣服禮物給小孩，拿錢本來就是大人在運用啊」、「可以用別的方式商量，還可以讓他緩一下，但是這樣真的無言」。（編輯：潘毅）