初二必吃「3食物」旺財運！回娘家「5大忌諱」也別忽略掉

我是廣告 請繼續往下閱讀
一、開年飯
大年初二為新年的第二天，被稱為「開年」，人們要吃上一頓豐盛的「開年飯」，寓意吉祥，同時也象徵著在新的一年裡能夠順順利利，萬事大吉；部分人對於開年飯講究不亞於年夜飯，且每道菜都有著吉祥的寓意，例如紅燒肉寓意紅紅火火、牛肉代表身體壯實、生菜象徵發大財等，所以一些生意人同樣特別重視大年初二的開年飯。
二、餛飩
在大年初二這一天，不妨安排吃餛飩，因為餛飩形狀與元寶極其相似，吃上一頓圓圓滾滾的餛飩，象徵了財源滾滾。吃美食還有好兆頭，何樂而不為！
三、麵食
俗話說「初一餃子初二麵」，這句諺語廣為流傳，過去很多地方在大年初二這一天會選擇吃麵，因為麵條是細細長長的，象徵了順順利利，而大年初二開年，人們希望新的一年裡能夠事事順利，所以會吃上一碗「順利麵」。
初二5大忌諱事項
一、回娘家送禮忌單數
大年初二，是出嫁的女兒回娘家的日子，回娘家時也不會空手而去，不過準備禮品的數量要記得不能為單數，一般都會準備雙數份，代表「好事成雙」。
二、女兒回娘家忌動鍋鏟
在古早傳統觀念中，女兒出嫁以後就成了「外人」，因此回到娘家就相當於作客，客人自然不會進廚房做菜。但隨著觀念演變，女兒更是備受現代父母寵愛的掌上明珠，難得回一趟老家，父母自然也捨不得閨女勞累下廚。
三、忌洗衣
大年初一忌諱掃地清潔，對許多人來說是基本觀念，但其實還有一說法是初一、初二皆為水神生日，因此最好不要洗衣服，忌倒污水。
四、忌白天賴床
初二忌諱白天睡覺或賴床，除了睡懶覺象徵整年都會懶惰之外，春節期間會有很多親朋友好到家裡拜訪走春，若看不見人影也顯得有些失禮。
五、忌借錢、討債
大年初二俗稱「開年」，同時也是祭財神的日子，因此在這天借錢或是討債都是不妥、不吉利的，因此最好不要向別人借錢，也不要把自己的錢外借，以免福氣財氣被借走了。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。