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初二必吃「3食物」旺財運！回娘家「5大忌諱」也別忽略掉

▲不少人會在大年初二回娘家拜年，就有內行分享當天吃3種食物能讓未來一年財運旺旺。（示意圖／取自unsplash）
▲不少人會在大年初二回娘家拜年，就有內行分享當天吃3種食物能讓未來一年財運旺旺。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-02-02 00:03:17

今（2）日是大年初二，不少人已經準備好回娘家拜年。對此，搜狐號《小茉莉美食記》也特別盤點3種開運食物以及5個注意事項，讓新的一年好運不溜走。

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初二必吃3種食物

一、開年飯
大年初二為新年的第二天，被稱為「開年」，人們要吃上一頓豐盛的「開年飯」，寓意吉祥，同時也象徵著在新的一年裡能夠順順利利，萬事大吉；部分人對於開年飯講究不亞於年夜飯，且每道菜都有著吉祥的寓意，例如紅燒肉寓意紅紅火火、牛肉代表身體壯實、生菜象徵發大財等，所以一些生意人同樣特別重視大年初二的開年飯。

二、餛飩
在大年初二這一天，不妨安排吃餛飩，因為餛飩形狀與元寶極其相似，吃上一頓圓圓滾滾的餛飩，象徵了財源滾滾。吃美食還有好兆頭，何樂而不為！

▲用不完的餛飩皮可以做出另一道料理，只要簡單幾個步驟，立刻端出一道新的菜餚「蔥油涼拌餛飩皮」。（示意圖／取自pixabay）
▲大年初二吃餛飩，因為其形狀與元寶極其相似，吃上一頓圓圓滾滾的餛飩，也象徵了財源滾滾。（示意圖／取自pixabay）
三、麵食
俗話說「初一餃子初二麵」，這句諺語廣為流傳，過去很多地方在大年初二這一天會選擇吃麵，因為麵條是細細長長的，象徵了順順利利，而大年初二開年，人們希望新的一年裡能夠事事順利，所以會吃上一碗「順利麵」。

初二5大忌諱事項

一、回娘家送禮忌單數

大年初二，是出嫁的女兒回娘家的日子，回娘家時也不會空手而去，不過準備禮品的數量要記得不能為單數，一般都會準備雙數份，代表「好事成雙」。

二、女兒回娘家忌動鍋鏟

在古早傳統觀念中，女兒出嫁以後就成了「外人」，因此回到娘家就相當於作客，客人自然不會進廚房做菜。但隨著觀念演變，女兒更是備受現代父母寵愛的掌上明珠，難得回一趟老家，父母自然也捨不得閨女勞累下廚。

▲有網友分享，她要煮菜時發現炒鍋不見了，最後才知道是兒子拿去玩，讓她相當崩潰。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲隨著觀念演變，女兒更是備受現代父母寵愛的掌上明珠，難得回一趟老家，父母自然也捨不得閨女勞累下廚。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
三、忌洗衣

大年初一忌諱掃地清潔，對許多人來說是基本觀念，但其實還有一說法是初一、初二皆為水神生日，因此最好不要洗衣服，忌倒污水。

四、忌白天賴床

初二忌諱白天睡覺或賴床，除了睡懶覺象徵整年都會懶惰之外，春節期間會有很多親朋友好到家裡拜訪走春，若看不見人影也顯得有些失禮。

▲初二忌諱白天睡覺或賴床，除了象徵意義不好之外，若親友來訪不見人影也相當失禮。（圖／翻攝Pexels）
▲初二忌諱白天睡覺或賴床，除了象徵意義不好之外，若親友來訪不見人影也相當失禮。（圖／翻攝Pexels）
五、忌借錢、討債

大年初二俗稱「開年」，同時也是祭財神的日子，因此在這天借錢或是討債都是不妥、不吉利的，因此最好不要向別人借錢，也不要把自己的錢外借，以免福氣財氣被借走了。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。 

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