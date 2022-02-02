刮刮樂怎挑易中獎？「5撇步」快筆記 她嗨：每年都回本
每到春節的時候，不少民眾都會到彩券行試試手氣，希望能中個大獎過好年；對此，就有一名女網友分享玩刮刮樂的「5大撇步」，直呼「每年都回本，零賠錢」，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-02 09:56:11
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「刮刮樂每年零賠的小呸步（撇步）」為題發文，表示她自己每年過年都會小玩一下刮刮樂，但也不是抱持著求中的心態，而是單純娛樂用，買小金額居多，「近幾年大部分都回本，比較有印象的是，100元的中1000及1200元、500元的中2500及5000元」。
原PO接著分享「5撇步」，第一「網上搜尋評價好或是店面外貼很多戰績的店家」、第二「選擇親切有耐心不會對客人龜毛挑數字的行為擺臉色的老闆（娘）」、第三「民間流傳尾數3、6、9比較容易中 （本人這張尾數為9，我覺得尾數單數比較好中）」、第四「兩張數字擇一的話，選擇自己第一直覺」和最後「出門購買前先日常搓搓自家的母老虎（原PO養的貓）」。
原PO說，她前幾天才買了一張500元的刮刮樂，結果就幸運刮中5000元，不過她也在文末強調「以上訣竅為個人觀點，不信不勉強，歡迎大家吸爆，一起刮個喜悅，過個好虎年」。
貼文一出，掀起熱議，「Cccccc」、「祝福樓主，貓貓年，初2中500萬」、「連貓一起ccccc」、「吸爆，我等等要2022第一刮」、「恭喜你」、「我昨天也買一張2000元的，尾數挑9，結果中10000元」。（編輯：郭佩蓉）