茶の魔手怎點才內行？台南人都喝「這1味」：唯一推薦
南台灣手搖飲霸主「茶の魔手」（茶之魔手）是許多南部人心目中第一名的飲料店，日前茶之魔手的老闆王賢明也說，今年旗下飲品全面「凍漲」，讓民眾大讚超佛心；對此，就有網友好奇「第一次喝茶之魔手該怎麼點」，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-02 15:10:00
該名網友在PTT以「第一次喝茶的魔手要怎麼點？」為題發文，表示聽說茶之魔手很好喝又不漲價，因此他決定「要來體驗看看」，可是因為他沒喝過茶之魔手，因此發問「有沒有專業的台南同胞建議一下該怎麼點」？
貼文一出，掀起熱議，「喜歡喝甜的就點正常甜，你會很爽」、「不管什麼，一定要全糖」、「QQ奶烏正常正常」、「普洱薄荷奶微微」、「仙草凍奶茶，無糖少冰」、「梅綠微糖去冰」、「藍莓凍奶」、「青梅青，微糖」、「認真回，青茶其實不錯喝」。
其中，最多網友推薦的則是「山楂烏龍」，「山楂烏龍試試」、「不就剩山楂烏龍」、「山楂烏龍無糖，認真覺得不錯喝」、「山楂烏龍加糖」、「招牌山楂烏」、「山楂烏龍無糖」、「山楂~~招牌」、「山楂烏龍無糖，end」、「 認真推，山楂烏龍無糖少冰」、「山楂烏龍唯一」。
但也有人認為，「說真的，我台南人，覺得不是很好喝xd」、「喝個全糖珍奶就喉嚨痛了」、「無糖，不然不要喝，有夠甜」、「微糖跟正常甜度差不多，要小心」、「無糖or甜死人看你怎麼點」。（編輯：郭佩蓉）