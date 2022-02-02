過年開「這罐飲料」學生不喝了！全場一嚐淚崩：童年最愛
農曆新年到來，不少民眾趁著過年時間，和久違的親戚們一同圍爐寒暄，享受春節團圓的氣氛。不過，就有一名網友指出，過年到餐廳開了一瓶童年飲料，但就讀國高中的親戚們卻沒人想喝，讓他傻眼詢問「已經在90後、00後失去人氣了嗎？」而引起老饕討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-02 16:49:17
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己到外婆家過年，近日和家中親戚到餐廳吃飯，剛好與一群還是國高中生的小孩們同桌，但他尷尬透露「為了展示親民，一來就去拿飲料紅牌芭樂汁到桌上，結果竟然乏人問津= =」，讓他不解詢問「只有我默默的喝了第二杯，整罐滿滿的啊！難道芭樂汁已經在90後、00後失去人氣了嗎？」
問題曝光後，就引來不少老饕留言，「前天喝到檸檬芭樂汁～超好喝」、「要套柳橙汁，專業一點」、「買錯了，要紙包裝一公升瘦瘦高高那種的」、「超好喝，我去你家幫你喝」、「小時候很愛」、「要喝鐵罐的啦」、「你沒開的送我好了」、「我國中都喝芭芒柳」。
但也有鄉民認為，「麥仔茶才是餐廳王者」、「只有長輩的請客才會喝吧= =」、「以前就不懂大人怎麼老是以為小孩子愛喝這個」、「以前飲料少才會喜歡喝，現在飲料種類多不喝很正常」、「一直不喜歡」、「根本糖水」。（編輯：陳雅雲）