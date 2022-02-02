刮刮樂急兌獎！彩券行員工「1舉動」怕了 規則行家全懂
農曆新年到來，不少民眾都想趁著過年試試手氣，買幾張刮刮樂或彩券，希望能為自己賺得紅包！不過，今（2）日就有一名女網友表示，遇到彩券行員工兌獎時出現「1舉動」，讓她當下十分納悶。貼文一出，就引來行家揭開規則。
編輯中心/綜合報導
2022-02-02 22:47:42
原PO於Dcard上發文，表示昨日去買刮刮樂幸運中獎，「幫我兌獎的店員用黑色的奇異筆在上面畫該張的號碼，並且使用QR code掃描」。而她今日又到同一間彩券行兌獎，此時幫她兌換的是另一名員工，「但他是用硬幣刮一刮，然後說這張中多少喔！然後就給我中獎金額，並把我中獎的刮刮樂放在一旁」。
這樣的差異，讓她好奇詢問「我就想到說這樣他回收後，如果被有心人士拿走，這樣再拿去別間換是不是也可以兌獎？」她強調沒有懷疑店員的意思，「只是單純想到了這個問題 很好奇，所以上來問問有相關經驗的人」。
問題一出，就引來不少網友討論，「並不會」、「他如果給別人拿走，那就是他虧錢和你沒關係」；其中也有一名彩券行員工解答「他會在pos機按了確定兌獎 ，之後你就算拿去別間換，他會寫已兌獎 ，會留著是怕忘記按，所以都會先留下來，然後有空再刷一次，確定兌獎就撕，彩券行員工路過」。（編輯：陳雅雲）