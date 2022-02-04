不是醫學系！高材生全改填「這科系」 網驚：變第一志願
大學時期選擇的科系攸關未來的職業發展，過去台灣普遍第一志願都是醫學系，不過近日就有網友問「為什麼現在高材生全都要填資工系？」貼文曝光後立即引起熱烈討論，不少網友留言點出關鍵：「資工相對不爆肝，而且去國外有機會挑戰apple、meta、google等大廠，國內也能去豬屎屋（IC設計公司），年薪也是輕鬆兩百萬，再加上最近狂吹AI、元宇宙，每個實驗室都在做AI軟工人才是未來的趨勢，資工當然相對受歡迎。」
編輯中心/綜合報導
2022-02-04 09:55:51
該名網友昨（3）日在Dcard中貼文，他以「為什麼現在高材生全都要填資工系？」為題，表示資工系感覺越來越夯，因為這次過年有3個高材生鄰居在聊天時都透露自己是資工系的，而原PO表哥讀台大資工，畢業後到美國工作，年薪也有800萬台幣，「台灣半導體產業也日益蓬勃發展，一堆科技業又頻繁設新廠越來越缺人才」，讓他忍不住好奇問：「台灣是不是會迎來大資工時代啊？」
貼文一出，網友紛紛留言，「二類的年終獎金、股票分紅那些真的很爽，就算是讀土木系去考個國營年薪百萬以上＋年終獎金4.4~4.6個月＋幾百萬退休金也是很好」、「資工相對不爆肝，而且去國外有機會挑戰apple、meta、google等大廠，國內也能去豬屎屋，年薪也是輕鬆兩百萬，再加上最近狂吹AI、元宇宙，每個實驗室都在做AI軟工人才是未來的趨勢，資工當然相對受歡迎」、「資工本來就很熱門，電資來重考醫牙的普遍是覺得自己數理能力不及理工學神」、「資工學能可跨每個領域，在美國、大陸純軟又夯，台灣也或許會這樣，所以資工就成第一志願了」。
不過，也有網友直言，「你以為資工畢業就等於穩定進外商當軟工嗎？我跟你保證你說的那三個學生有兩個會待在豬屎屋寫韌體」、「資工的薪水天花板高，但地板比電機低，還有博理管只有電機系QQ」、「資工要去國外才會起飛，美國年薪800萬合理，不唬爛，甚至有機會更高，不然留台灣平均值還是輸電機」。（編輯：賴禹妡）