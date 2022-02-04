以為除夕提前收租！房東現身「1舉動」 3萬網友被暖哭
這是遇到天使房東了！一名從事服務業的女網友在除夕當天上班時，突然看見房東阿姨跑到店裡找她，以為是要提前收房租，沒想到房東阿姨掏出一物品，打開的瞬間讓她暖哭了！
編輯中心/綜合報導
2022-02-04 15:38:38
這名女網友在臉書社團《爆廢公社》提到，自己因為從事服務業，除夕當天依舊堅守工作崗位，就在接近中午的時候，突然看到租屋處的房東阿姨走進店裡，原PO當下以為繳房租的日期剛好遇到過年要提前收房租，沒想到房東阿姨一看見她立刻拿出一個紅包，表示要給原PO女兒的過年祝福，即使原PO一番推辭，房東阿姨還是堅持要她收下來。
等到房東阿姨離開後，原PO打開紅包頓時傻住，因為裡面裝著2000元，她也表示其實自己一家三口才剛搬到新住處不到1個月，當初簽約要付租房押金時，房東阿姨擔心他們錢不夠用，表示如果有急需用錢可以之後再給，加上這次房東阿姨又特別給女兒一包寫著「四季平安」的紅包，讓她心中充滿感謝，表示「這回……終於換我們不用再羨慕天使房東都是別人家的了，祝福天下所有的天使房東，一生平安健康」。
原PO的貼文才分享一天就累積超過3萬多名網友按讚，許多人紛紛留言：「難得的好房東」、「遇到好房東就只能愛惜她的房子做為回報」、「窩心的人情味」、「好人一生平安」、「好棒的房東喔，恭喜你，你也要對房東以禮相待，好好照顧他們的房子喔」、「我女兒也曾經遇過好房東，女兒做月子那個月，房東太太只收半個月房租，真的很感恩」、「暖暖的，贈人玫瑰，手留餘香。 恭喜遇到好房東」。（編輯：陳珮瑜）