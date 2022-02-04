新竹初四一天連8震！1小時內密集搖6次 鄭明典也喊罕見
很多網友今（4）天都在詢問「新竹初四（出事）了？」因為新竹縣峨眉鄉今天一共已經發生8起地震，其中下午2點50分到3點42分這段期間，更是不到1小時內連震6次，密集程度讓氣象局長鄭明典也直呼「連續幾次了！」引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-04 16:34:09｜2022-02-04 16:39:10
根據氣象局資料，新竹縣峨眉鄉今天下午2點50分、3點、3點06分、3點28分（同分不同秒震兩次）、3點42分接連發生6起地震，地震規模介於2.4到3.7之間，地震深度介於3.4公里到9.6公里之間，再加上早上的兩次地震，新竹縣峨眉鄉一整天可說是「地動山搖」。
雖然地震規模都不算特別大，但如此密集確實罕見，氣象局長鄭明典也在臉書發文直呼「連續幾次了！」讓網友紛紛在底下留言回覆說，「連續震，不太尋常耶」、「一直搖耶，新竹超有感」、「這個震法合理嗎？太多了啊」、「在新竹頭好暈，先聽到聲音再搖」。
而根據《ETtoday新聞雲》報導，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，新竹縣峨眉鄉過去30年平均大概1年只有2起地震，今天已經發生8次地震，確實是特別頻繁、比較異常，氣象局會持續觀察並嚴密監測，不排除還有更大地震發生。（編輯：倪浩軒）