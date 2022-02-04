影／越南過年習俗與台灣大不同？「這東西」竟是必吃年菜

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相較於台灣人過年習慣擺上一盆富貴竹或蘭花，越南則習慣擺桃花或金桔。小羊表示，桃花代表著好運，因此家家戶戶都會擺桃花，尤其是有錢人家更會買很大一盆的桃花，讓整個家從內到外都充斥著喜氣的桃紅色。此外，由於越南是農業國家，因此也會習慣在過年時買金桔樹，上面結的果子越多，就代表今年農作越豐收。
飲食方面，越南過年必吃「粽子」，與台灣端午節才吃粽子的習俗大不相同。越南粽子通常是鹹的，北越以方形為主，南越則多為長圓筒狀，裡面一般會以糯米包豬肉和黃豆作內餡。此外，越南過年時也習慣煮一大鍋豬肉，裡面要有一些肥肉，煮完後冰起來，每餐挖一小塊出來搭配醃漬的蔥食用。
其他像是大掃除、穿紅衣等習俗，則與台灣十分相似。小羊表示，越南過年也一定要大掃除，自己每次過年就要花3天時間整理家裡，把所有能摘下來的東西都拿去洗，雖然很累，但可以和家人一起分工整理，也是一件幸福的事情。另外，越南人認為紅色代表幸運，是很喜氣的顏色，因此過年大家也都很喜歡穿紅衣，這點與台灣文化相近。此外，越南春節還有「看煙火」的習慣，由於民眾自行放煙火、鞭炮屬於觸法行為，因此都是由政府統一安排煙火表演。
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