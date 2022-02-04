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影／越南過年習俗與台灣大不同？「這東西」竟是必吃年菜

▲在台灣工作、生活的youtuber小羊拍影片介紹，越南春節習俗與台灣相似與相異之處。（圖／翻攝自我叫小羊）
▲在台灣工作、生活的youtuber小羊拍影片介紹，越南春節習俗與台灣相似與相異之處。（圖／翻攝自我叫小羊）

記者李芷涵/綜合報導

2022-02-04 16:54:32

《四方報》報導，台灣本週正在慶祝農曆新年，而除了台灣和中國以外，還有不少國家也有過春節的傳統，例如越南每年的春節就都辦得相當熱鬧，氣氛完全不輸台灣。在台灣工作、生活的youtuber小羊拍影片介紹，越南春節習俗與台灣相異之處，一起來看看吧！

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小羊指出，越南有一個傳統習俗，就是除夕當天一定要在半夜12點前回到家，12點後不能在外面逗留，不然就相當於「一整年都在外面」，比較不吉利。她表示，自己以前在越南過春節的時候，每到除夕都會被媽媽不斷提醒要早點回家。其他「禁忌」還包括，初一的時候兄弟姊妹不能吵架，以及初一白天不能打掃家裡或倒垃圾，否則會把財運「掃空」。

相較於台灣人過年習慣擺上一盆富貴竹或蘭花，越南則習慣擺桃花或金桔。小羊表示，桃花代表著好運，因此家家戶戶都會擺桃花，尤其是有錢人家更會買很大一盆的桃花，讓整個家從內到外都充斥著喜氣的桃紅色。此外，由於越南是農業國家，因此也會習慣在過年時買金桔樹，上面結的果子越多，就代表今年農作越豐收。

飲食方面，越南過年必吃「粽子」，與台灣端午節才吃粽子的習俗大不相同。越南粽子通常是鹹的，北越以方形為主，南越則多為長圓筒狀，裡面一般會以糯米包豬肉和黃豆作內餡。此外，越南過年時也習慣煮一大鍋豬肉，裡面要有一些肥肉，煮完後冰起來，每餐挖一小塊出來搭配醃漬的蔥食用。

其他像是大掃除、穿紅衣等習俗，則與台灣十分相似。小羊表示，越南過年也一定要大掃除，自己每次過年就要花3天時間整理家裡，把所有能摘下來的東西都拿去洗，雖然很累，但可以和家人一起分工整理，也是一件幸福的事情。另外，越南人認為紅色代表幸運，是很喜氣的顏色，因此過年大家也都很喜歡穿紅衣，這點與台灣文化相近。此外，越南春節還有「看煙火」的習慣，由於民眾自行放煙火、鞭炮屬於觸法行為，因此都是由政府統一安排煙火表演。

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