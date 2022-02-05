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今晨最冷10.6度！類似天氣維持到明天　週一開工變天降溫

▲中央氣象局表示，今（5）日、明晨受大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷。（圖／NOWnews資料照）
▲中央氣象局表示，今（5）日、明晨受大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-02-05 09:14:10

中央氣象局表示，今（5）日、明晨受大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷。另，氣象局持續針對基隆北海岸及台北市山區發布大雨特報，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。今晨全台最低溫出現在新北市僅有10.6度，再來依序為基隆市的11度以及桃園市的11.1度。

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▲氣象局持續針對基隆北海岸及台北市山區發布大雨特報。（圖／中央氣象局）
▲氣象局持續針對基隆北海岸及台北市山區發布大雨特報。（圖／中央氣象局）
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，初五受強冷空氣影響，北台偏冷，中南部白天舒適早晚冷，應注意保暖；東半部有局部短暫雨，大台北有零星飄雨的機率，新竹以南晴時多雲。今日各地氣溫：北部11至17度，中部11至23度，南部12至25度，東部12至23度。

吳德榮指出，明晨因「輻射冷卻」加成，本島平地最低氣溫仍在10度左右，白天起冷空氣稍減弱、氣溫微升，北台仍偏冷、中南部白天舒適早晚冷；桃園以南晴時多雲，大台北東側及東半部偶局部短暫雨。

下週一天氣晴朗，清晨竹苗及中部一帶仍有10度左右的輻射低溫，白天各地大幅回暖，西半部易有霧。下週一晚至下週二晨鋒面快速通過，天氣驟變；各地有明顯降雨、氣溫遽降，應注意。下週二白天起至下週四天氣迅速好轉，各地晴時多雲；受冷空氣影響，北台偏冷，中南部白天舒適早晚冷、日夜溫差大。下週五冷空氣減弱、氣溫漸升，西半部晴時多雲，東半部偶局部短暫雨。（編輯：倪浩軒）

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