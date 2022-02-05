COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

年初五迎財神！「5星座」偏財運旺翻　這1位有望成暴發戶

▲小孟老師表示，5星座「摩羯、雙子、天秤、射手和雙魚」可以試試手氣，若將568元放置於床下，將可以旺一整年。（示意圖／Shutterstock）
▲小孟老師表示，5星座「摩羯、雙子、天秤、射手和雙魚」可以試試手氣，若將568元放置於床下，將可以旺一整年。（示意圖／Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-02-05 10:01:49

眼看已經到了大年初五，年初五也是迎財神的日子，對此，清水孟國際塔羅小孟老師就表示，5星座「摩羯、雙子、天秤、射手和雙魚」可以試試手氣，將568元放置於床下，將可以旺一整年，而568又代表「我要發」，能大發五路財。此外，小孟老師也提醒，過年期間的中午時段都是好運時段，建議中午購買財運會特別旺盛

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲小孟老師表示，5星座「摩羯、雙子、天秤、射手和雙魚」可以試試手氣，若將568元放置於床下，將可以旺一整年。（圖／NOWnews資料照）
▲小孟老師表示，5星座「摩羯、雙子、天秤、射手和雙魚」可以試試手氣，若將568元放置於床下，將可以旺一整年。（圖／NOWnews資料照）
第五名：魔羯座

拿紅包買彩券好運更加倍

魔羯座的冥王星順行本命宮，雖然比較慢，但還是可以有好消息的，而且可以得到滿滿的偏財運。俗話說來得早不如來得巧，魔羯朋友們可以利用過年領到的紅包，拿去買彩券或刮刮樂，將好運轉換成財運，有很高的機會可以中得不錯的獎項。

第四名：雙子座

撿別人買剩的刮刮樂就對了

過年期間雙子座很有機會得到別人給的財富，有慷慨的貴人相助。無論是上司、主管、長輩、親人都有可能給你紅包或禮金之類的，若是去彩券行買大樂透，可以試著讓老闆推薦，讓你來選，或是撿別人買剩的刮刮樂，中獎機會反而更高，這類的意外之財，就當是過年的小確幸。

第三名：天秤座

自己挑數字更會中

過年期間不長，刮刮樂好運能站上第三名，也是相當有看頭的。這段期間的天秤們，心態上會比較想要在投機性的中獎這方面來努力，本身也會花很多時間精力在研究如何賺取財富。而「辛苦」是值得的，過年期間中獎機率很高，特別是經過自己研究出來的數字，會更有機會喔！

第二名：射手座

偏財運連旺整個月

射手座木星順行入偏財宮，顯示出其實過年前後你的財運都很不錯，正偏財運都很強勢。工作上多些努力，就會得到很好的回報。偏財方面，就不止過年期間了，在2月這整個月其實都相當好，可以努力的去試手氣，應該都有相當好的「回報」，還有可能中大獎，成為暴發戶，真的是相當好的財運。

第一名：雙魚座

把握試手氣的機會

真的要恭喜雙魚座了！過年期間的偏財運特別旺，受到木星入本命宮位，只要是能夠試手氣的，就儘管去嘗試，刮刮樂、彩券、大樂透、摸彩活動等等，中獎機率特別高！也有可能收到別人給的紅包、禮券、禮盒，到時候也別客氣，就收下，這是你們過年才有的幸福。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀