彰化大頭看板爆紅！「關心您尿尿的地方」成走春熱門景點
不少店家、政治人物為宣傳自己、增加曝光度，都會在馬路旁設置大型廣告看板，吸引用路人的目光；對此，YouTuber「RJ廉傑克曼」張廉傑也在家鄉彰化田尾設置大型看板，把自己的復古大頭照印上去，除了宣傳自己的頻道，也透過一句話「在地A田尾囝仔關心您尿尿的地方」，告訴大家附近唯一公廁的位置，影片一出，也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-05 11:15:16｜2022-02-05 11:18:41
「RJ廉傑克曼」日前在頻道上傳影片，表示過去2年他都有拍復古照的企劃，只是因為近年大家開始瘋復古，讓他覺得單純拍復古照變得沒意思，因此今年決定做「大一點」，於是他就在家鄉彰化田尾公路花園的圓環，租了一個超大型的廣告看板，並且把自己的復古大頭照印上去。
從影片中可以看到，他除了在廣告看板上放上自己的復古大頭照，還用彩色炫光字體寫上「歡迎」兩字，還順便打上「按讚、訂閱、分享」，宣傳自己的YouTube頻道，乍看還以為是候選人的競選看板。
也因為該看板就位在附近唯一公共廁所的位置上方，因此他也特別打上一句話「在地A田尾囝仔關心您尿尿的地方」，並在影片中笑說「過年期間有機會來田尾的話，走過路過千萬不要錯過這個上廁所的地方」。影片最後，「RJ廉傑克曼」甚至請到彰化縣田尾鄉鄉長林守政入鏡，表示「這個好小子，看板怎麼做的比我還要大」，笑翻眾人。
影片一出，掀起熱議，「直接變打卡聖地」、「每年必看的阿傑過年企劃，一年比一年厲害」、「太狂了吧！！！祝阿傑新年快樂～～」、「田尾之光，打卡了啦」、「全台灣第一個最多人拍照打卡的流動廁所」、「太好笑了吧哥哥」、「這恥度直接爆掉欸」、「這樣廁所就變得很好找了，謝謝RJ造福大家」。（編輯：郭佩蓉）