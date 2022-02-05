小時候過年必備！眾人喊「這盒」比手機神：沒玩過沒童年
許多人會趁著過年假期到戶外走春，感受過年熱鬧氣氛，也有不少人會選擇待在家與家人團聚；對此，就有網友分享過年必玩的「神物」，外包裝盒看起來相當懷舊，裡面放著幾支像粉筆的細長物，並表示他今年26歲，從沒看過這東西，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-05 12:20:48
該名網友在PTT以「看過這東西的人現在都幾歲了？」為題發文，表示爸爸說現在的年輕人都不知道這玩意多猛，而從他分享的照片可以看到，盒子的外包裝看起來相當復古，上面畫著2隻在荷花池中對望的鴛鴦，另一邊還有嫦娥奔月的圖。
而內容物則是一根根細長的棒狀物，有淡黃色、淺藍色以及桃紅色，不過原PO也說，他今年已經26歲了，從沒看過這個東西，因此好奇在文末發問「看過這東西的人現在都幾歲了」？
貼文一出，掀起熱議，不少人紛紛喊出正確答案，那就是很多人小時候過年必玩的「水鴛鴦」，「水鴛鴦啊，猛！懷念！還有大龍砲」、「哇！是水鴛鴦，小時候過年時必玩鞭炮款之一」、「以前最愛水鴛鴦，長大才知道到底有多危險」、「還要拿一支香才夠標準」、「被炸過，超痛」、「我超怕水鴛鴦，不知何時爆」、「過年神器，比手機還厲害」。
不過，也有不少人表示，「16我還相信沒看過，26？」、「我27都丟過不知道多少水鴛鴦了，你26跟我說沒看過，是不是沒有童年」、「鄉下地方才有，都市看過應該50+」、「24都玩過不少次了，26居然沒看過」、「28看過，你26沒看過那是你沒童年吧」。（編輯：郭佩蓉）