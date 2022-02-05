新竹峨眉今又「兩分鐘2連震」！鄭明典：規模能量很有限
今（5）日上午11點52分新竹縣峨眉鄉發生有感地震，才隔兩分鐘，緊接著新竹縣峨眉鄉又發生另一次有感地震，讓民眾不禁有點驚慌，尤其新竹縣峨眉鄉昨天初四才經歷過1小時內6連震的罕見狀況。對此，中央氣象局長鄭典明表示，「這樣的規模能量很有限，只是因爲極淺層，所以震央上方感受明顯」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-05 12:24:12｜2022-02-05 12:28:59
新竹縣峨眉鄉昨日一天發生10起地震，鄭明典今早才在臉書發文解釋地震中心回復正常作業，「紅色是昨天的有感地震，藍色是過去規模大於3.5的地震，黑點是所有登錄的小地震。左上是平面分佈圖，右邊是對應的南北-深度分佈圖，左下是對應的東西-深度分佈圖。紅色點分佈在密集的黑點範圍內，而且已經12小時以上沒有新有感地震，所以地震中心決定回復正常作業模式」。
想不到沒過多久新竹縣峨眉鄉又立即在兩分鐘內連震2次。對此，鄭明典也表示，「又連兩震，這樣的規模能量很有限，只是因爲極淺層，所以震央上方感受明顯。」但還是有不少網友在底下留言回覆說，「還是會擔心」、「大家注意安全」、「真是不尋常啊」。（編輯：倪浩軒）