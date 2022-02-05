一堆人用錯！台灣人超愛亂加「の」　日文系崩潰：超尷尬

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貼文一出，掀起熱議，「以前做筆記的時候，『的』這字我常常也會寫成の，很好寫又省時」、「不用這麼認真啦，台灣人看得懂就好」、「真の」、「留言在認真什麼啦，我覺得台灣人這樣用也沒什麼，意思有傳達到就好」；也有日文系的網友也回應，「頭是真的痛」、「會日文的看到這種詞都很尷尬」。
不過，還有人指出，其實「の」並不是任意可以當「的」來用，「不是這樣用。 日文的『的』是い或な，名詞接名詞才是の」、「幫補充！ い、な這類樓主說的『的』是指形容詞的『的』， 像是：絢麗的、美麗的、夢幻的，這種『的』在日文裡的形容詞分為い形容詞：美しい（美麗的）與な形容詞：有名な（有名的）」。
這名網友接著解釋，「而の使用的範圍則是：私のペン（我的筆）、彼の本（他的書），這種『的』中文常見的『形容詞轉名詞』這樣的轉品手法在日文也是有的哦～稱為『品詞転換』，例如：痛苦的（苦しい）可以去掉い改成み變成感受，這樣就能在前面加の了～ex：私の苦しみ（我的痛苦） 還有長的（長い）去い加さ就變成長度（長さ），ex：スカ—トの長さ（裙子的長度） 像文中的『杜鵑的絢麗』日文能翻譯成近似的『ツツジの綺麗さ』（杜鵑的美麗） 但不是每個形容詞都適用！ 這邊稍微補充一下小觀念，拋磚引玉，若有錯誤願意接受指教！ 祝福大家在學習日文的路途順遂」。（編輯：郭佩蓉）