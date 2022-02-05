COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

一堆人用錯！台灣人超愛亂加「の」　日文系崩潰：超尷尬

▲原PO表示他在路上看到一個布條上寫著很多「の」，貼文一出，讓不少懂日文的網友直呼「真的很尷尬」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO表示他在路上看到一個布條上寫著很多「の」，貼文一出，讓不少懂日文的網友直呼「真的很尷尬」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-02-05 13:24:16

除了中文以外，在日常生活中也能常常聽見、看見英文、日語及韓語；對此，就有一名就讀日文系的男網友發文，表示他在路上看到一個布條上寫著很多「の」，貼文一出，讓不少懂日文的網友直呼「真的很尷尬」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名男網友昨（4）日在社群平台《Dcard》上以「の」為題發文，表示台灣人真的很愛用「の」，並PO出一張圖片，從照片上可以看到，上面寫著「玫瑰の夢幻、茶花の風雅、杜鵑の絢麗和櫻花の繽紛」。

▲原PO表示台灣人真的很愛用「の」。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO表示台灣人真的很愛用「の」。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「以前做筆記的時候，『的』這字我常常也會寫成の，很好寫又省時」、「不用這麼認真啦，台灣人看得懂就好」、「真の」、「留言在認真什麼啦，我覺得台灣人這樣用也沒什麼，意思有傳達到就好」；也有日文系的網友也回應，「頭是真的痛」、「會日文的看到這種詞都很尷尬」。

不過，還有人指出，其實「の」並不是任意可以當「的」來用，「不是這樣用。 日文的『的』是い或な，名詞接名詞才是の」、「幫補充！ い、な這類樓主說的『的』是指形容詞的『的』， 像是：絢麗的、美麗的、夢幻的，這種『的』在日文裡的形容詞分為い形容詞：美しい（美麗的）與な形容詞：有名な（有名的）」。

這名網友接著解釋，「而の使用的範圍則是：私のペン（我的筆）、彼の本（他的書），這種『的』中文常見的『形容詞轉名詞』這樣的轉品手法在日文也是有的哦～稱為『品詞転換』，例如：痛苦的（苦しい）可以去掉い改成み變成感受，這樣就能在前面加の了～ex：私の苦しみ（我的痛苦） 還有長的（長い）去い加さ就變成長度（長さ），ex：スカ—トの長さ（裙子的長度） 像文中的『杜鵑的絢麗』日文能翻譯成近似的『ツツジの綺麗さ』（杜鵑的美麗） 但不是每個形容詞都適用！ 這邊稍微補充一下小觀念，拋磚引玉，若有錯誤願意接受指教！ 祝福大家在學習日文的路途順遂」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀