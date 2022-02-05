過年最邪門遊戲「50玩到6萬7」！釣苦主哭慘：紅包不夠付

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原PO說，一開始大家只玩50元底，豈料遊戲過程中，有人撞柱或輸局，獎金在雙倍增加以後，賭金瞬間來到6萬7000元，也讓大家超嗨，他最後也決定拼一波，「50底堆到67000，3000一把梭哈，心臟差點停掉，好睡覺了......」。
貼文一出，釣出一堆苦主，「AA撞，KK撞的衰人在這」、「AK都能撞柱」、「拿22撞2，整晚都醒了」、「2副牌比較刺激」、「ak柱柱哥」、「射龍門很邪門」、「我們昨天10塊底，推到8500元，直接撞柱17000元，瞬間紅包錢都沒了，還不夠付」、「10塊底20分鐘堆到10萬都看過了」、「反正我今年是撞的咪咪貓貓啦，血流成河啊……」、「歐硬就對了，不要怕」、「我前天撞了3張3，一把賠了3000多」、「特好撞」。
事實上，在「射龍門」的遊戲規則中，「運氣」真的很重要，除了上述的規則，第三張牌點數要介於前兩張牌點數之間才算贏以外，若遇到「撞柱」，像拿到了好牌「A與K」的組合，但第三張卻拿到A或K，賭金就必須乘以2；另外，若拿到兩張一樣的牌，例如AA、22、33等，第三張牌再拿到一樣的數字時，有的玩家甚至規定要賠3倍賭金，因為這個機率又更小了。（編輯：郭佩蓉）