刮刮樂「神秘碼」曝光！不用刮完就知中獎 網淚：後悔了
趁著春節喜氣洋洋的氛圍，不少民眾會購買刮刮樂來試手氣，期望得到財神爺的眷顧。一名經常玩刮刮的網友，則分享刮刮樂上其實有著的「神祕代碼」，能夠一秒知道彩券中獎結果，不料，多數網友學完後卻全後悔了。
編輯中心/綜合報導
2022-02-05 23:14:35｜2022-02-05 23:16:11
根據原PO於Dcard上表示，自己經常玩刮刮樂，因此發現刮刮樂的神祕代碼，也就是說在彩券上的遊戲區中，除了元寶、鈔票等等的符號外，只要湊齊3個英文字母代碼，即可一秒看出是否中獎，但原PO也無奈的表示為了維持刮刮樂的樂趣，每次刮的時候都很努力忽略英文代碼。
他也貼出「刮刮樂獎金兌獎英文對照表」，從表格中可以發現，各個獎金都有固定的英文代碼，例如OHK等於刮出10萬元、FIV等於刮出500元，100元代碼則是HUN；而其中TOP則是代表彩券的頭獎。
該篇貼文一出，網友卻紛紛表示後悔學了，「我很後悔學會看這個，樂趣少一半」、「刮到背起來每次看到奇怪的代碼瞬間心情就不好了，直接破壞遊戲體驗」、「有時候不小心刮到英文就知道沒中了」、「會看英文代碼就會覺得刮刮樂不好玩了」。
原PO最後也建議，除了使用英文字母的代碼外，還可以透過台灣彩券的APP掃描，彩券上的QR Code，就可以確認該彩券是否有中獎，以免因為眼花而錯失領獎的機會！（編輯：鍾怡婷）