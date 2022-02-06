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《甄嬛》馬拉松直播萬人在線面聖　「高級酸」聊天室暴紅

▲十年前的宮鬥劇，現在回放依然是讓長輩集體安靜的神劇！YT上《後宮甄嬛傳》馬拉松直播，創下1萬人同時在線的盛況。（圖／翻攝「GTV八大劇樂部」頻道）
▲十年前的宮鬥劇，現在回放依然是讓長輩集體安靜的神劇！YT上《後宮甄嬛傳》馬拉松直播，創下1萬人同時在線的盛況。（圖／翻攝「GTV八大劇樂部」頻道）

記者黃韻文/綜合報導

2022-02-06 00:07:22｜2022-02-06 00:17:06

9天年假邁入最後一天，大部分民眾都已結束返鄉之旅，提前回到家中好好休息，準備開學、開工回到日常崗位上。迎接最後一天假期，從1月30日起就在YouTube上24小時馬拉松直播的《後宮甄嬛傳》，繼日前3500人同時在線看皇上駕崩、凌晨2點半逾3千人看華妃撞牆後，終於在昨（5）晚10時創下破萬人在線面聖的盛況，大批網友湧入朝聖高級酸聊天室，激推聊天內容比劇好看100倍，像是皇后被封為「打胎大隊長」，還有劇中不斷負責下藥的「安藥頭」，爆笑聊天室意外引起熱議。

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▲2月1日3500人同時在線看皇上駕崩。（圖／民眾提供）
▲2月1日3500人同時在線看皇上駕崩。（圖／民眾提供）
誰說十年前的舊劇沒人看？八大在新春期間突發奇想，發起《後宮甄嬛傳》24小時馬拉松輪播，自1月30日開始直播至今不間斷，繼2月1日3500人同時在線看皇上駕崩後，「皇上您害得世蘭好苦啊」，2月3日凌晨2點半也還有3000人不睡覺，一起看華妃撞牆，就連第二輪滴血認親也吸引近6千人複習；「皇額娘她推了熹娘娘」，在近8千人同上看朧月大魔王後，終於在昨（5）晚10時創下1萬人在線拜見各宮小主。

▲凌晨2點半還有3000人不睡覺，一起看華妃撞牆。（圖／民眾提供）
▲凌晨2點半還有3000人不睡覺，一起看華妃撞牆。（圖／民眾提供）
▲「皇額娘她推了熹娘娘」，近8千人同上看朧月大魔王。（圖／民眾提供）
▲「皇額娘她推了熹娘娘」，近8千人同上看朧月大魔王。（圖／民眾提供）
批踢踢更有網友爆料分享，過年期間一堆長輩在客廳看新聞針貶時事、吵吵鬧鬧，他趁機把畫面轉到《後宮甄嬛傳》馬拉松，「結果現在滿屋子長輩乖乖在那邊看電視，還不時暴雷分享自己想法」，大讚十年前的後宮劇，放到現在變成讓長輩閉嘴的神劇。

▲即使是第二輪滴血認親，最高峰也有近6千人複習。（圖／民眾提供）
▲即使是第二輪滴血認親，最高峰也有近6千人在線複習。（圖／民眾提供）
而湧入大批網友的聊天室，被激推比宮鬥劇還好看，分分秒秒不停刷新的聊天內容充滿高級酸，像是皇后被封為「打胎大隊長」，在劇中不斷下藥的安陵容成了「安藥頭」、「安毒梟」，每每出場更吸引眾人直呼「楊繡惠」，齊妃則撞臉艾怡良，而皇上每次亮相就一陣洗版「胖橘」，還有網友嘲諷「有貓就推」，神回覆笑翻眾人。
 

▲安陵容被網友戲稱是「安藥頭」、「安毒梟」，還有人認為撞臉藝人楊繡惠，皇上則成了「胖橘」。（圖／翻攝《後宮甄嬛傳》）
▲安陵容被網友戲稱是「安藥頭」、「安毒梟」，還有人認為撞臉藝人楊繡惠，皇上則成了「胖橘」。（圖／翻攝《後宮甄嬛傳》）

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