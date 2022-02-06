連假尾聲急凍剩「9.6度」！9縣市低溫警戒 開工午後變天
農曆春節假期進入尾聲，今（6）日受到大陸冷氣團影響，各地都呈現低溫，氣象局目前針對新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、金門縣等9縣市發布低溫黃色警戒，局部地區氣溫恐低於10度。
編輯中心/綜合報導
2022-02-06 05:47:43｜2022-02-06 07:02:56
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨強冷空氣及「輻射冷卻」加成，截至4：53本島平地最低氣溫出現在中部：嘉義民雄鄉9.6度，雲林虎尾、斗南鎮10.0度，嘉義市東區10.1度；其他各地區的平地最低氣溫：北部(新北石門區)11.2度，南部(台南白河區)11.0度，東部(宜蘭三星、五結鄉)12.1度；台北市(南港區)12.4度。
吳德榮說，今晨迎風面雲層仍多，回波大多在東側海上，大台北有弱回波，北海岸、東北部有局部降雨，大台北東側則有零星少量飄雨。
吳德榮指出，今天白天起強冷空氣稍減弱、氣溫微升，北台偏冷、中南部白天舒適晚仍偏冷，應注意保暖；桃園以南晴時多雲，北海岸、大台北東側及東半部偶有零星降雨；今日各地氣溫：北部11至17度，中部10至24度，南部11至26度，東部12至24度。
吳德榮預測，明開工（7）日天氣晴朗，清晨竹苗及中部一帶仍有10度左右的輻射低溫，白天各地大幅回暖，西半部易有霧。明晚至週二（8日）晨，「鋒面」快速通過，天氣驟變，各地有明顯降雨、氣溫遽降，週二白天起至週三（9日）各地迅速好轉為晴時多雲；冷空氣較前波稍弱，白天北台偏涼、中南部舒適，早晚各地偏冷。
週四（10日）晨短波掠過，迎風面水氣增，北部及東半部轉有局部短暫雨，週四下半天水氣漸減，大台北東側、東半部仍有局部短暫雨；中南部為晴時多雲。週五、六（11、12日）氣溫逐日漸升、天氣大幅回暖；各地晴朗，西半部易有霧，東半部偶有局部零星飄雨的機率。（編輯：孫唯容）