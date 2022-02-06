最經典古裝劇不是後宮甄嬛傳？網喊「1神劇」：宮鬥始祖
許多人會利用閒暇之餘看劇打發時間，無論是韓劇、台劇、古裝劇或美劇，都有不少忠實劇迷；其中，就有網友好奇「哪部古裝劇最經典」，貼文一出，除了《後宮甄嬛傳》，也有網友點出1神劇《金枝慾孽》，直呼「是宮鬥始祖」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-06 09:46:22
該名網友在PTT以「還有劇能媲美後宮甄嬛傳嗎？」為題發文，表示後宮甄嬛傳是他認為最經典的古裝劇，雖是十年前的劇，但現在看來還是精彩好看，「每一幕每一句台詞都別有深意，真的很好看」，因此他也在文末發問「還有劇能媲美後宮甄嬛傳嗎」？
貼文一出，多數網友都認同原PO，覺得後宮甄嬛傳真的最經典好看，「喜歡甄嬛裡他們對話的氛圍，真的比較有在宮廷裡的感覺，就算要酸人也是很有文學氣息」、「甄嬛傳，台詞容納了許多能反覆推敲、琢磨的空間」、「甄嬛傳的顏質真的很高」、「我不看古裝劇，只有甄嬛一轉到就一直看下去」、「甄嬛隨便轉到一集都能一直看下去」。
不過，也有網友說，「琅琊榜」、「延禧攻略」、「少年天子 順治」、「大盛魁、新三國、新水滸傳、漢武大帝、軍師聯盟」、「如懿傳」、「康熙帝國、雍正王朝」；更有網友點出1神劇《金枝慾孽》，「港劇金枝慾孽，宮鬥始祖」、「金枝慾孽多年後才發現主角的位份都那~麼低」、「金枝慾孽真的是經典」。（編輯：郭佩蓉）