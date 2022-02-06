「電動牙刷」一支不便宜為何超夯？內行讚1優勢：超級爽
透過刷牙來維持牙齒整潔、口腔健康是每個人每天必做的事情之一；就有網友好奇，近年來許多人都在用的「電動牙刷」一支價格不便宜，為何還是超夯，貼文一出，網友紛紛讚1優勢，「省力方便」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-06 10:34:09
該名網友在PTT以「電動牙刷是貴在哪裡？」為題發文，表示他昨天去買了一支電動牙刷，看到某個牌子的還不錯，耗材也便宜，整組不到1000元，很划算，「重點是可以不用手刷，就是爽，買回來除了震動比我想的大力以外，沒什麼問題」。
原PO接著說，可是朋友看到他買了以後，反而說這種刷不乾淨，「他買了某德國品牌5000多塊的，那種旋轉還是什麼技術才能刷乾淨，聽起來好像很厲害，有沒有到底差在哪的掛」？
貼文一出，掀起熱議，「配合牙齒沖洗機，比牙線好」、「轉動刷毛的確比音波震動乾淨」、「不要常拔頭，我就這樣壞了一隻五千多」、「比手動好就可以了，根本沒啥差」、「ㄧ分錢一分貨」。
也有許多網友稱讚電動牙刷的1優勢，那就是「省力方便」，「理論上手動電動都可以刷得乾淨，不過電動就是省力方便」、「用過貴的也用過便宜的，每次去洗牙都有通過牙醫的考驗，結論：都刷得乾淨」；不過，也有網友指出「事實上，牙醫現在還是支持手動牙刷為大宗，電動的就是稍微省點力而已，重點還是貝氏刷牙法跟牙線，電動一直都不是重點」。（編輯：郭佩蓉）