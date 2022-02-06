台灣房價為何漲不停？內行人曝「1實例」嘆：都有共識了
台灣房價多年來不斷上漲，買房也成為年輕人遙不可及的夢想。日前就有網友發文討論「台灣房價為何漲不停？」貼文曝光後立刻有過來人指出「實際案例」感嘆：賣家都有共識了。
編輯中心/綜合報導
2022-02-06 10:57:35
原PO在論壇PTT上發文提到「我目前還是租屋族，剛畢業沒幾年，但一直有在觀察房市，但現在發現雙北房價漲幅反而低，新竹漲幅第一，台南、台中、高雄也不遑多讓，但這幾個工作機會也不如台北新竹，已經看不清楚，房價到底跟什麼關係比較密切了？」
貼文曝光後立刻有內行人點破關鍵「房價當賣家共識認為價格要漲，就會漲房價會回檔，是因為不安定籌碼造成；房價會崩盤，因為有大量屋主賤價拋售；惡性崩盤則是被法拍壓垮價格，因此問題都出在賣家，買家永遠只能接受」。
他更以屏東潮州為案例「你想想2019年為啥全台漲幅最高是屏東潮州？因為屏東潮州的屋主有共識他家應該要貴了，否則你扯一堆供需或是建設或是發展，都跟屏東潮州半毛打不上關係，但它漲幅卻屌打竹北」。
另外也有不少鄉民回應「供需啊，小學生都知道」、「 資源在那，建設就在那；建設在那，發展就在那，因為你比較的是現況，不是未來，所以會有盲點，看不清」、「行情是比較出來的，多看屋自然知道」、「決定房價的關鍵就是，有人買單」、「人性的貪婪，整個資本世界都是，何止房價」。（編輯：潘毅）