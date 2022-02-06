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愛無國界！多國新住民分享異國年菜

▲參加新住民華語班的外籍學員分享母國年菜文化。（圖／新北市教育局提供）
▲參加新住民華語班的外籍學員分享母國年菜文化。（圖／新北市教育局提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-02-06 11:07:33

《四方報》報導，隨著虎年來臨，礙於疫情關係，許多新住民朋友只能留在台灣和親朋好友圍爐，因此新北巿學校新住民語文老師利用機會傳承年菜意義給學生和子女。參加新住民華語班的外籍學員也分享母國年菜文化，同時分享食物背後的故鄉回憶。

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教育局表示，年菜意義不分國際，共通的語言就是愛與分享。崇德國小馬來語老師洪瑩栗來自馬來西亞，12年前到台灣留學，婚後在汐止落地生根。她回憶童年圍爐盛況，都是浩浩蕩蕩一家子，全家族過年必吃「撈生」(由生魚片、紅白蘿蔔絲、生菜絲、西芹絲、薑絲、青木瓜絲、碎花生與芝麻組成五顏六色食材拼盤，撒上酸梅膏與桔子汁)。開動前親友端筷子躍躍欲試，由長輩帶頭大家跟著喊「發啊！」，撈得越高代表越吉祥，寓意風生水起、步步高升。

和國小越南語老師羅敏瑜表示，因防疫無法在越語課程中安排美食體驗，今年讓學生以越語吉祥話寫春聯，學生寫得不亦樂乎。她也在課堂分享過年時越南家家戶戶都會滷一大鍋肉，小時候巴望著大人張羅這道菜，看著都要流口水。多年來，羅敏瑜的許多越南親友也漸漸移居到新北市，大夥兒圍爐少不了滷一鍋肉，搭配其他越式料理重溫氣氛。

來自奈及利亞的伍保羅20年前婚後定居在新莊，目前在新北市幼兒園擔任老師，不忘在課堂中跟小朋友分享大啖家鄉美食的經驗。他常跟太太逛迴龍菜市場，熟門熟路準備料理非洲菜餚如燉羊肉和牛肚、瓜子碎肉湯(Egusi soup)和山藥糰(pounded yam)等食材，在家也不忘跟兒子傳承年菜的味道。伍保羅提到，小時候媽媽常煮瓜子碎肉湯給他吃，雖然現在媽媽不在身邊，但岳母很照顧他，經常煮麻油雞補身，讓這位新北女婿很有口福。

來台3年在五股從事金屬製造的印度移工羅密特也無法返鄉，他準備了咖哩雞、印度扁豆糊，及搭配印度香料瑪撒拉過年，還有台味炸年糕是他的最愛。他笑說，「年糕雖非主食，但過年前一定衝到市場買妥，就是要天天來幾片年糕才像過年！」羅密特表示，新北市很有人情味，初到新環境時語文不通，但只要開口即使對方不懂英文也比手畫腳幫到底。為提升中文能力，羅密特也和伍保羅一樣在成州國小上華語班，他猶記過年前從工廠下班頂著夜雨到校，看到王淑玲校長跟師長端著熱呼呼的湯圓，招呼外籍學員共食並介紹華人文化的團圓意涵，讓他覺得心中很溫暖。

▲來自奈及利亞的伍保羅（右）過年跟兒子在家。（圖／新北市教育局提供）
▲來自奈及利亞的伍保羅（右）過年跟兒子在家。（圖／新北市教育局提供）

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