愛無國界！多國新住民分享異國年菜

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和國小越南語老師羅敏瑜表示，因防疫無法在越語課程中安排美食體驗，今年讓學生以越語吉祥話寫春聯，學生寫得不亦樂乎。她也在課堂分享過年時越南家家戶戶都會滷一大鍋肉，小時候巴望著大人張羅這道菜，看著都要流口水。多年來，羅敏瑜的許多越南親友也漸漸移居到新北市，大夥兒圍爐少不了滷一鍋肉，搭配其他越式料理重溫氣氛。
來自奈及利亞的伍保羅20年前婚後定居在新莊，目前在新北市幼兒園擔任老師，不忘在課堂中跟小朋友分享大啖家鄉美食的經驗。他常跟太太逛迴龍菜市場，熟門熟路準備料理非洲菜餚如燉羊肉和牛肚、瓜子碎肉湯(Egusi soup)和山藥糰(pounded yam)等食材，在家也不忘跟兒子傳承年菜的味道。伍保羅提到，小時候媽媽常煮瓜子碎肉湯給他吃，雖然現在媽媽不在身邊，但岳母很照顧他，經常煮麻油雞補身，讓這位新北女婿很有口福。
來台3年在五股從事金屬製造的印度移工羅密特也無法返鄉，他準備了咖哩雞、印度扁豆糊，及搭配印度香料瑪撒拉過年，還有台味炸年糕是他的最愛。他笑說，「年糕雖非主食，但過年前一定衝到市場買妥，就是要天天來幾片年糕才像過年！」羅密特表示，新北市很有人情味，初到新環境時語文不通，但只要開口即使對方不懂英文也比手畫腳幫到底。為提升中文能力，羅密特也和伍保羅一樣在成州國小上華語班，他猶記過年前從工廠下班頂著夜雨到校，看到王淑玲校長跟師長端著熱呼呼的湯圓，招呼外籍學員共食並介紹華人文化的團圓意涵，讓他覺得心中很溫暖。