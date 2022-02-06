台灣哪個高鐵站最爛「該改名」？眾怒喊1地點：別再裝了
許多人在返鄉、出遊或出差時，會選擇搭乘既快速又方便的大眾運輸工具「高鐵」，它不僅貫穿了全台人口最稠密的西部走廊，也如願實現了「一日生活圈」；不過，就有網友好奇台灣哪個高鐵站最爛，應該改名的，貼文一出，網友全喊「台南」，直呼「別再裝了」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-06 11:12:33
該名網友在PTT以「高鐵哪一站地點最爛？」為題發文，表示高鐵除了台北跟高雄，好像每一站都被罵爆，「我台南朋友說台南高鐵站點跟廢墟一樣根本沒人在搭，好像嘉義跟其他地方的高鐵地段也都很鳥」，因此他也在文末發問「高鐵哪一站地點最爛？有沒有八卦」？
貼文一出，最多網友點名「台南」，認為台南站點偏僻，根本是「北高雄站」，「台南無誤」、「台南啊，根本北高雄站，別再裝了」、「 台南，車站位置廢到有剩」、「什麼台南？應該改叫北高雄站」、「台南啊，那什麼偏僻地點啊」、「台南北高雄站」、「沒有台南站吧？請正名北高雄站」、「絕對是台南」、「台南，沒有之一」、「台南站＝北高雄站」。
也有網友認為，「除了雙北的站點以外都在比爛」、「台南若爛，那嘉義苗栗不就更廢到笑...」、「台中阿，北台中不是人」、「苗栗其實還可以，介於竹南頭份苗栗市之間」、「沒人提雲林？」、「嘉義最爛！」、「彰化阿」、「沒鐵路、捷運的郊區，都是笑話」、「台中，整體規劃爛到不行」。
不過，針對「台南高鐵站」被網友轟爆，認為站點太過偏僻，再加上交通不便，轉車都需要花費很久的時間等缺點，台南高鐵站其實也設有接駁車、台鐵沙崙線以及計程車可以搭乘，民眾若需前往，還是要以自身行程及時間規劃為優先考量。（編輯：郭佩蓉）