女外帶火鍋聽到「加1成」秒反悔！網友力挺：感覺問題
近日火鍋外帶盛行，就有民眾在過年期間前往連鎖火鍋店外帶湯底和食材，可在結帳時店員臨時補上一句「過年期間服務費加1成」，該民眾愣5秒後立刻表示不要了，回家後把整件事分享上網路，貼文發出後引起眾多網友討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-06 14:02:46
原PO於臉書社團《爆怨2公社》發文，說明日前想去知名連鎖火鍋店外帶麻辣鍋底，因店員表示沒有單賣湯底，故改以買套餐再另外加麻辣湯，店員聽到原女網友回答「好」後向她索取309元，隨後補充外帶沒有幫忙烹煮，原PO表示理解後將309元放進收帳的盤子中，結果店員又補上一句「因為是過年期間服務費要加1成，所以是340元」，聽到這句話後她當即愣住5秒鐘，隨後拒絕說「不用了」便離開。
網友對於外帶要收服務費的作法頗感不解「不是在那裡吃，收什麼服務費」、「外帶要服務費...不是內用才收嗎」、「外帶又沒叫他煮還收服務費」，部分民眾則認為是說法問題「直接說過年加價還比較好」。
許多網友都同理原PO的感受，認為該店員不將規則一次說完，一點一點補充讓人感覺非常不舒服「我覺得過年加價我可以接受，但店家直接先講會比較好，點完都做了才說多收真的不太好」、「收不收服務費都OK，重點是為何不一次講完，感覺又是另回事」、「外帶收服務費我沒辦法，但一開始先說過年期間加一成我可以接受。真的是奇摩子的問題」、「重點不是加收一成吧！重點是錢都拿出來了你才講加收一成…為什麼不一次講完？」。 （編輯：李惠婷）