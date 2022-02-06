好市多「戶外遮陽亭」超夢幻！價格驚呆網：比鋁門窗便宜
知名美式賣場「好市多」其賣場內商品琳瑯滿目、五花八門，且時常祭出多樣優惠，因而深受顧客們喜愛；而繼前陣子掀起轟動的「百萬移動豪宅」露營車，就有網友發現最近好市多又推出一款超夢幻的「戶外遮陽亭」，價格曝光後，也掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-06 13:16:41
該名網友昨（5）日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，分享他逛好市多發現的超猛新商品「實用的戶外遮陽亭」，「四面採光，兩側還有雙開拉門，有庭院或屋頂的住家很適合，防風又防蚊，只賣6萬2999元」。
從原PO發出圖片中可以看到，這個遮陽亭外觀是優雅的白色，而商品介紹上則是寫著「12x16呎戶外遮陽亭」，長488公分、寬366公分、高299公分，不僅四面可透自然光，也可以防蚊蟲、紫外線、抗鏽蝕等，功能相當多元。
貼文一出，掀起熱議，「CP值蠻高的」、「適合我家庭院」、「這比蓋玻璃屋便宜多了」、「買塊地就能住了」、「台灣光做鋁門窗都不止那個錢」、「遇到颱風就散了」、「颱風應該很危險」。
不過，也有網友表示，「我不缺這6萬，我缺的是一坪近30萬的地」、「重點是沒地啊……」、「只花62999買它，但需要有個62999999的地方來放它」、「我缺的是有庭院的豪宅」。（編輯：郭佩蓉）