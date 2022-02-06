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在網路直播買東西能撿便宜？前員工爆「黑料」：慘到不行

▲現在網購甚至直播拍賣等新興電子商務，深獲不少希望能撿便宜的觀眾喜愛，逐漸成為主流。（示意圖／取自pixabay）
▲現在網購甚至直播拍賣等新興電子商務，深獲不少希望能撿便宜的觀眾喜愛，逐漸成為主流。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-02-06 20:00:00

現在網購甚至直播拍賣等新興電子商務，深獲不少希望能撿便宜的觀眾喜愛，逐漸成為主流。不過就一位前員工憤怒揭露「網路直播拍賣精品」的內幕，引發關注討論。

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原PO在臉書《靠北老闆/主管2.0》分享從事網路直播的工作經歷「做網路直播要小心，尤其是黑道背景，宣傳要免費教學來徵人，說學成後月入百萬不是問題。結果每天從早上七點一直忙到晚上12點才能回家。
而且三餐還要自理，做一個月後領薪水只有8000元」。

他隨後也狂爆公司黑料「早上七點到倉庫整理商品，把標籤改標，因為是仿冒假的手錶跟包包，所以要把簡體字跟標籤改掉換掉，包裝盒跟袋都要換掉，而且網路直播時時絕口不提這是假貨。只會模糊帶過。下午整理打包跟寄出，晚上直播不斷用不同帳號留言+1，直播時一群廉價勞工用200多支手機用200多個帳號不斷留言製造假買氣及哄抬價格」。

▲有前位員工憤怒揭露網路直播拍賣精品的內幕。（圖／翻攝《靠北老闆/主管2.0》）
▲一位前員工憤怒揭露網路直播拍賣精品的內幕。（圖／翻攝《靠北老闆/主管2.0》）
原PO最終受不了提出離職，沒想到卻又被逼繳交一筆6萬的理賠金人才能走「他們說法是因為免費教學，你不做了那就必須賠償他們的付出，對方是黑道，根本不怕你抗議」。

不少網友看完後也感慨回應「這種直播哄抬價格超常見」、「這個手法早在20年前地攤貨就在玩了，任何高檔手錶一隻成本才幾百元而已」、「年輕人就是想一步登天」。（編輯：潘毅）

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