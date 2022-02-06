一圖看懂一週天氣！明天開工濕冷鋒面到 最低溫下探11度
9天春節年假即將結束，除了準備好心情迎接開工，也別忘了注意天氣。中央氣象局表示，明（7）天開工日，清晨苗栗、中部局部空曠地區及金門低溫11度，其他地區則為13至16度。週二之前，3500公尺以上高山有機會降雪，登山活動務必注意安全。
編輯中心/綜合報導
2022-02-06 19:02:23
中央氣象局表示，開工日鋒面也報到，明天上午天氣穩定，各地多雲到晴，僅東半部地區、恆春半島、馬祖有局部短暫雨，鋒面在下半天逐漸接近，下午至晚間，金門、澎湖、中部以北及南部地區陸續會出現局部的短暫雨，午後降雨機率提高。清晨西部地區，尤其新北林口以南至高雄，易有局部霧出現，行車用路請小心駕駛。馬祖因鋒面通過，易有低雲影響能見度，請留意航班資訊。
氣象局提醒民眾，南來北往、離島往返要留意溫差和天氣變化，週一晚起至週二風強浪大，離島交通請多注意船班資訊。週二之前，鋒面通過水氣多，如果溫度搭配得宜，3500公尺以上高山有機會降雪，登山活動務必注意安全。
而未來一週天氣，週二鋒面通過及東北季風增強，天氣不穩定，各地有短暫陣雨，明顯降雨主要在上半天之前，下半天降雨較趨緩。北部、東北部氣溫稍下降。週三週四受東北季風影響，東半部及北部山區仍偶雨，西半部多雲到晴，中南部日夜溫差大。週三、週四這兩天仍要注意水氣有沒有增加的趨勢，如果水氣多一點，也不排除大台北平地降雨機率會提高。
週五週六東北季風減弱，東半部及北部山區仍偶雨，西半部多雲到晴，中南部日夜溫差大，北台灣溫度明顯回升。週日受另一波鋒面接近影響，天氣不穩定，中部以北、東半部轉為有短暫陣雨。（編輯：倪浩軒）