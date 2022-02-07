NOW早報／開工優惠懶人包曝光！星巴克、全家咖啡買1送1

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◆星巴克：2/7開店至晚上8點，全品項買一送一，每人每次最多買二送二。
◆路易莎咖啡：2/7至2/11上午11點前，咖啡品項（不含手沖）第二杯半價。
◆85度C：2/7上午10點至晚上8點，大杯咖啡系列共11款，同品項第2杯20元，每人限購3組。
◆丹堤咖啡：2/7出示優惠券條碼，全系列大杯以上飲品買一送一，限外帶，可多杯購買，需一次領取。
◆怡客咖啡：2/7開工日咖啡系列飲品全部買一送一。
◆伯朗咖啡館：2/7至2/11出示優惠券，飲品買1送1。（至截稿前尚未釋出數位優惠券，預計在官方粉專、IG、LINE官帳公布）
◆Flash Coffee閃電咖啡：2/7至2/15指定飲品買一送一。
◆西雅圖咖啡：2/7全系列飲品第2杯半價，UberEats下單2/7至2/14拿鐵、美式買1送1。
◆Cama café：2/7至2/13會員憑APP優惠券，精品手沖中杯免費升級大杯。
◆摩斯漢堡：2/7當天摩斯咖啡(L) 不限冰熱買一送一，2/8至2/20摩斯咖啡(L)第二杯10元，皆上午10點半後供應。
◆康青龍：2/7至2/9 App會員享「碧玉茉莉綠茶」買一送一。
◆鮮茶道：2/7開工日「榛果摩卡脆脆M」買一送一，每人每次限購3組。
◆7-11：2/22前CITY CAFE、CITY PEARL黑糖珍珠、CITY TEA現萃茶，任選第2杯半價，App指定品項同步開放寄杯。
◆全家：2/6、2/7上午10點App「隨買跨店取」開賣大特濃美式、拿鐵買1送1，每日限購1組。
◆萊爾富：2/7至2/13大杯美式、拿鐵買30送30，同品項冰熱可任選兌換。
◆OK超商：2/7大杯美式拿鐵第2杯10元（限悠遊卡結帳），或是大杯美式、拿鐵同品項買6送6。
今日天氣／開工白天回溫！下半天各地轉雨 越晚越明顯
根據中央氣象局預報，今（7）日上午東部及恆春半島有局部雨，其他地方為多雲到晴。中午過後，鋒面逐漸接近，各地雲量增多、風力逐漸增強，降雨區域也擴大，中部以北及東半部地區轉為有短暫陣雨，南部地區也有短暫陣雨出現，雨勢越晚越明顯。
而溫度方面，今天冷空氣雖然稍微減弱，但各地清晨溫度仍低，台南以北及東北部低溫預估約13至15度，高屏、花蓮、台東約16至18度，沿海空曠地區及近山區平地更低一些，要做好保暖；不過白天溫度會回升，尤其北台灣回暖明顯，各地高溫可到20至24度，南部地區雲量少，溫度更高一些。
桃園疫情不停歇！鄭文燦宣布：停止全部大型活動
桃園昨（6）日新增7例本土，皆為亞旭電腦相關個案，桃園市長鄭文燦宣布最新防疫措施，將「停止一切大型活動」。
鄭文燦表示，春節即將結束，桃園大型活動都停止，從春節後到元宵節，包含元宵燈會等活動，都採取靜態。鄭文燦也說，新增7例本土，皆為亞旭電腦相關個案，不過目前亞旭電腦已經進入收尾，將配合指揮所，針對完成後續作業。
林志玲被影射找代孕 前師姐洪曉蕾「揭1重點」：要祝福
47歲林志玲喜迎第一胎兒子，昔日同門師姊洪曉蕾，昨（6）日出席凱渥經紀公司開工團拜，跨海祝福：「恭喜志玲生了寶寶，女人生了寶寶，人生會更完整。」有沒有聯絡過林志玲？洪曉蕾笑說：「先不要打擾新手媽媽，她會很辛苦，祝福他們夫妻倆享受有baby的日子。」
而林志玲高齡產子，懷孕身影從未曝光，遭到網紅「廣告小妹」影射找代理孕母，洪曉蕾認為：「我覺得這時候就是祝福多過一些不必要的想法，不管是代理孕母還是自然產，或是像我剖腹產，都要祝福新生命誕生，其他都不是重點，重點是寶寶降臨到志玲家。」
足球／重返世界盃再等等！蘇育萱破門 中華女足1：2越南
力拚睽違32年重返世界盃！中華女足昨（6）日出戰亞洲盃附加賽，因疫情少了6名主力的情況下下，20歲前鋒蘇育萱在下半場破門，可惜最終仍以1:2落敗，前進紐澳世界盃再等等。
本屆亞洲盃為明年世界盃外圍賽，無緣亞洲盃4強的中華女足和泰國、越南靠附加賽爭取最後1張世界盃門票，由於中華隊3:0擊敗泰國，更勝越南2:0泰國，因此昨天中華隊不論贏球或平手，都能比下越南拿到門票。
但比賽地印度疫情嚴峻，昨天中華隊仍有6名主力無法登錄，好消息是前役隊內快篩陽性的前鋒陳燕萍重回先發，上半場幾次衝擊帶給越南威脅，尤其第20分鐘，和蘇育萱配合破門，可惜蘇育萱傳球前先出了底線，進球無效。
上半場，越南靠著第7分鐘，一次角球攻勢，頭錘破門，中華隊陷入0:1落後。上半場越南攻勢凌厲，拿到7個角球，中華隊僅完全拿不到機會，2次射門沒有進球；下半場第50分鐘，吳愷晴過掉2名防守球員，直塞到蘇育萱射向對角進球，兩人配合相當漂亮，中華隊追成1:1平手，無奈只開心6分鐘，越南起高球送入禁區，阮·希·比奇·阮氏氏破門，中華隊1:2再次陷入落後。
儘管換上前役踢進世界波自由球的陳英惠，年輕前鋒林欣卉，可惜都未能再次進球，最終以1:2落敗，中華隊女將們相當難過，直接坐在場上落淚。越南則是首次踢進世界盃。中華隊還有機會再靠洲際附加賽拚取明年世界盃門票。
飯店廁所吹風機都超難用！行家秒揭「內幕」：為了救一命
農曆年節假期不少民眾都有安排出遊活動，必須投宿飯店。日前就有位女網友抱怨飯店吹風機「超難用」，畫面曝光更是掀起共鳴，但隨後也有行家揭露內幕。
原PO在臉書《爆怨公社》上發文提到「為什麼飯店、旅社、motel都很愛用掛牆的吹風機？還要一直按著才有風，超級難用！按到手都在抖了頭髮還吹不乾」。
貼文曝光後立刻引爆共鳴，不少網友紛紛回應「這種的吹風機，我只吹瀏海就過熱不動了，重點是...我瀏海還沒乾」、「住旅館看到這種吹風機，都只能搬張椅子進浴室，坐著吹，中間大拇指還要休息一下，不然會按到抽筋」、「出外一律自己帶，靠店家不如靠自己實在」、「月子中心也都是這種」。
隨後也有行家解釋其中內幕「超級多人嫌棄這種吹風機，那是因為你不知道他為什麼做成這種開關和固定鎖在牆上，這種開關你放手就不繼續送電，降低了你因為手潮濕被感電的機率。而固定在牆上是因為你怎麼拉，它都不會延伸到浴缸或蓮蓬頭的位置，避免了漏電事件」、「這些規定是全世界的飯店、旅館的不成文規定，除非它是乾溼分離的浴室，就可以使用一般型吹風機，不然飯店、旅館使用這種吹風機是在救你一命」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。