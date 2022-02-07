開工日急凍8.5度！晚間「鋒面」來襲　全台又濕又冷

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨「強輻射冷卻」作用，帶來此波強冷空氣的最低氣溫，截至5：13本島平地最低氣溫依序為：苗栗(通霄鎮)8.5度，新竹(峨眉鄉)8.9度，南投(中寮鄉)9.8度；其他各地區的平地最低氣溫：北部(桃園大溪區)12.4度，南部(台南後壁區)11.7度，東部(花蓮壽豐鄉)12.5度；台北市(南港區)14.0度。
吳德榮說，今天白天各地明顯回暖，中層雲由南方移入，各地雲量漸增，多雲時晴；西半部易有霧，東半部偶有局部短暫雨。今日各地氣溫：北部12至25度，中部10至26度，南部12至27度，東部13至26度。
吳德榮指出，今晚至明（8）晨，「鋒面」快速通過，天氣驟變；各地明顯降雨、氣溫遽降，明日白天各地迅速好轉，為晴時多雲的天氣；冷空氣較前波稍弱，白天北台涼冷、中南部微涼舒適，早晚各地偏冷。
最新模式模擬顯示，週三、四（9、10日）短波掠過北部海面，迎風面水氣增，桃園以北及東半部偶有局部短暫雨的機率，新竹以南晴時多雲；北台涼、中南部舒適，各地早晚仍偏冷。
週五(11日)至下週(13)日氣溫逐日漸升、天氣明顯回暖；西半部晴朗易有霧，東半部偶有局部零星飄雨的機率，下週日另一「鋒面」抵達，天氣再轉變。（編輯：孫唯容）